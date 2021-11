Habrá un eclipse lunar durante noviembre que será visible en México

El mes de noviembre será marcado por un fenómeno astronómico ya que habrá un eclipse lunar parcial que será visible el próximo día 19.

El eclipse lunar podrá verse a todo su esplendor en México y en toda Norteamérica, sin embargo, se verá de forma parcial en algunas partes de Asia, Europa, África y Sudamérica. Comenzará a las 02:00 y alcanzará su punto máximo a las 03:00 horas.

El fenómeno podrá contemplarse a simple vista sin ningún peligro contrario de lo que ocurre con los eclipses de Sol. Quienes cuenten con un telescopio podrán disfrutarlo más a detalle siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Aunque en México se verá a la perfección, algunos sitios y canales de video también lo transmitirán en vivo.

🌝 There's a partial lunar eclipse this month—but that's not the only thing to watch out for in the night skies of November!



Look out for the Pleiades star cluster, and Jupiter and Saturn drawing ever-closer together. https://t.co/prbgoFyqMb pic.twitter.com/CcJZvPd0gs