Habrá un eclipse solar “anillo de fuego“, ¿cuándo y dónde verlo?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un eclipse de Sol se avistará el próximo jueves 10 de junio, siendo uno de los eventos astronómicos más esperados del 2021, debido a que, a diferencia de otros fenómenos planetarios, no ocurre mensualmente.

Es por ese motivo que no debes perdértelo, ya que para tener la oportunidad de volver a presenciarlo tendrás que esperar hasta el 14 de octubre de 2023.

Pero debes tener cuidado cuando eches un vistazo al cielo, ya que apreciar este suceso, sin la protección adecuada, podría tener efectos adversos en la capacidad visual.

¿Cómo ocurre un eclipse de Sol?

Para que un eclipse solar tenga lugar será necesaria la llegada de la fase de Luna Nueva. La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a través de “NASA Eclipse Web Site“, explica que cuando este fenómeno sucede podemos observar cómo una porción del disco del Sol es cubierta por la Luna.

Te preguntarás, en ese caso, la razón por que la que no hay un eclipse solar cada que se presenta una Luna Nueva: es una buena pregunta. La agencial civil asegura que, pese a que esta fase acontece cada 29 y medio días, los eclipses no ocurren con tanta frecuencia, ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada cinco grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Como resultado, la sombra de la Luna no pasa por lo alto de la Tierra. A pesar de que no ocurra con la habitualidad mensual, acaece al menos dos veces al año, momento en el que la geometría se alinea de modo que una parte de la sombra de la Luna cae sobre la superficie de la Tierra y se cran un eclipse de Sol.

Este jueves seremos testigos de un eclipse anular solar. ¿Qué quiere decir esto?

También tendremos un eclipse solar anular del 10 de junio. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo así total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra #BienvenidoJunio pic.twitter.com/x5a6jY7FSY — Mar Gómez (@MarGomezH) June 1, 2021

Para comprender su particularidad es necesario hacer una comparación con los eclipses totales. Estos son posibles cuando la sombra interior de la Luna recorre la superficie de la Tierra. Esto dificulta su aparición, que sucede cada uno o dos años. A diferencia de estos, un eclipse anular tiene lugar porque la Luna es demasiado pequeña para cubrir el disco solar.

Aunado a esto, la órbita lunar no tiene forma redonda, sino que cuenta con una figura elíptica u ovalada. Por ello, cuando la Luna se encuentra en el lado más cercano de su órbita, esta aparece más pequeña que el Sol y no la cubre por completo. Los expertos de la NASA lo exponen como: “La sombra umbral no es lo suficientemente larga para llegar a la Tierra.” Esta sombra es conocida con el nombre de antumbra. Esta región de oscuridad se llama “camino de anularidad“, pues crea un halo de luz blanca alrededor de la Luna. Los expertos lo describen como un anillo de luz solar brillante que circunda a la Luna en la fase máxima. Su duración promedio oscila entre los seis a 12 minutos.

La peligrosidad de los eclipses

Otra de las características que diferencia a los eclipses anulares es su peligrosidad, pues de observarlos a simple vista pueden perjudicar la salud visual de los amantes de los eventos astronómicos, afectando a la retina. Por ello, los especialistas recomiendan recurrir a las precauciones necesarias para apreciarlos de forma segura.

Existen gafas especializadas para usar durante su avistamiento. Los anteojos con certificación ISO 12312-2 garantizan la protección visual, por ello no debemos confiarnos y utilizar lentes de sol convencionales, pues no cuentan con los materiales necesarios para proteger a quien los usa.

¿Dónde se verá?

El eclipse de Sol de junio llegará el próximo jueves, avistándose a las 03:13 horas de la Ciudad de México y alcanzará su punto máximo a las 05:42 horas. En esta ocasión, “el anillo de fuego” tendrá una duración de tres minutos y 51 segundos. Según la NASA, las regiones con mayores probabilidades de apreciarlo serán Canadá y Rusia, así como Groenlandia, especialmente, en la ciudad de Qaanaaq.