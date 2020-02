Hallan en Canadá a un nuevo "pariente" del T-Rex

Casi 10 millones de años antes de que el T-Rex (Tiranosaurio) caminara por la Tierra, en América del Norte un pariente “lejano” ya era considerado uno de los mayores depredadores de la región. Se trata del “Thanatotheristes degrootorum”, cuyo fósil se encontró en Canadá.

De acuerdo con los investigadores a cargo de este descubrimiento, este depredador vivió en Norteamérica hace 80 millones de años. Se cree que habitó en las llanuras de esta región y medía más de ocho metros de longitud; actualmente se encuentran analizando los restos de un cráneo de 80 centímetros.

Paleontologists at @UCalgary & @RoyalTyrrell have discovered a new tyrannosaur in Alberta - whose name means “reaper of death.” PhD student Jared Voris identified the new species and it's the first new tyrannosaur species identified in Canada in 50 years. https://t.co/LGX3DCWAnO pic.twitter.com/6IUFhQ0x76