Hallan en Mérida mosaicos del siglo III: de la confusión a la historia

El hallazgo de unos mosaicos en las calles de Mérida (España) generó una controversia; pero se volvió viral en pocas horas, debido a la confusión de varios internautas yucatecos.

Imagen de los mosaicos descubiertos en las calles de Mérida (España). Foto de Facebook Imágenes de los mosaicos hallados en Mérida, España. Fotografías de Facebook Captura de pantalla de algunos de los comentarios que evidencian la confusión de la ciudad con Mérida (Yucatán, México) ❮ ❯

Desde la página del Ayuntamiento de Mérida, de la citada ciudad europea; se compartió el hallazgo de estos mosaicos, que tiene lugar durante las obras realizadas para las acometidas del gas. De hecho, se informa que este decorado geométrico dataría del siglo III o principios del IV Después de Cristo.

La publicación va acompañada de varias imágenes de vallas que resguardan el descubrimiento, al tiempo que se ven varios paseantes.

Sin embargo, debido a las construcciones que rodean al lugar, muchos yucatecos cayeron en “la trampa” de que el descubrimiento había tenido lugar en Mérida, Yucatán (México).

Las tres Mérida: España, Yucatán y Venezuela

Es pertinente recordar que en el mundo existen tres ciudades nombradas Mérida que comparten el idioma español: una es precisamente la española; otra la mexicana y una más venezolana, pero también existe una cuarta Mérida en Filipinas.

De acuerdo a Sin Embargo, la de España es también conocida como Extremadura y es la más antigua de todas y tiene un pasado romano cuando fue Augusta Emérita y capital de la provincia de Lusitania; que sigue muy vivo hoy en día gracias a su teatro, su anfiteatro, su puente, su circo, sus templos y los restos de alguna que otra vivienda que han salido a la luz.

Quizá por ello no es sorpresa para muchos españoles el hallazgo de dichos mosaicos, que despertó la conciencia por la preservación, que no obstante, muchos consideran que no sucederá y que seguramente algunas piezas del descubrimiento serán removidas para ser presentadas en algún museo.

Aspectos de la vaquería tradicional en Mérida, Yucatán. Foto de referencia

En cuanto a Mérida, Yucatán; esta fue fundada en la abandonada ciudad maya de T’Hó. Cuenta la historia que varios de los conquistadores de esta tierra eran emeritenses, y las piedras de las edificaciones mayas medio derruidas les hizo recordar a las ruinas romanas de Mérida, se decidió darle el mismo nombre que a la ciudad extremeña.

En cuanto a la Mérida (Venezuela) su fundación se remonta a 1558 y fue nombrada así por Juan Rodríguez Suárez, un conquistador español natural de la Mérida extremeña que recorrió los territorios de las actuales Venezuela y Colombia.

La ciudad de Mérida, en Venezuela, presume te tener el teleférico más alto y largo del mundo. Foto de referencia

La de Venezuela, además de ser una ciudad universitaria, presume albergar el Mukumbari, el teleférico más alto del mundo y el segundo más largo.

Mérida de Filipinas, la más joven de las ciudades ''hermanas''

Finalmente, la Mérida de Filipinas es la más joven de todas. Su fundación data de 1857 por Domingo Fernández Ember, gobernador de la provincia de Leyte, en memoria justamente de su natal Mérida (España).