Hanna Jaff, la mexicana que formará parte de la familia real británica

MÉXICO.- Una mexicana está viviendo un cuento de hadas, pues dentro de un tiempo, formará parte de la familia real británica.

Dentro de los muros de Buckingham, se prepara la boda de la mexicana Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon. Y cuando el matrimonio se lleve a cabo, la mexicana pasará a ser parte de la realeza británica, al desposar al hijo de Lord Teynham, David Roper-Curzon, primo de Sarah Ferguson, madre de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia de York quienes son primas de William y Harry.

Henry, de 34 años, es heredero al título de Lord, Barón de Teynham y Pyleweel Park. Su familia es descendiente de Henry VII Tudor, rey de Inglaterra y Señor de Irlanda, y de la reina María Estuardo de Escocia.

Según informó la revista Quién, la boda por el civil tendría lugar en junio en el Palacio de Westminster en Londres, y se esperaba que la celebración durara cerca de tres días.

Un mes después el 11 de julio se llevaría al cabo, en México, la ceremonia religiosa, que de igual manera se celebraría durante tres días, sin embargo, el coronavirus también cambió los planes de la realeza, y la boda tuvo que ser pospuesta. Por el momento la pareja permanece separada, él en Inglaterra y ella en San Diego, esperando a que se relajen las restricciones por la pandemia. ​

¿Quién es Hanna Jaff?

Hanna Jazmin Jaff Bosdet, también de 34 años, es una mexicana nacida en San Diego, California, el 4 de noviembre de 1986 y es conocida por haber formado parte del elenco del reality show de Netflix Made in Mexico, en el año 2018.

Gran parte de su infancia, según relata en su página web, la pasó en Tijuana, Baja California, lugar en el que reside su familia materna, gracias a la cual, corre en sus venas sangre francesa y, además, es bisnieta de Carlos Henry Bosdet, quien fue contratado por Ericsson para instalar el primer teléfono en México, durante el mandato de Porfirio Díaz.

Por parte de su padre, tiene ascendencia Kurda, y su familia es miembro de la dinastía Jaff, quienes poseen el North Bank Iraq, el banco privado más grande de aquel país y también, el Castillo de Sherwana, hogar de sus ancestros.

Estudios

Hanna posee el título de Psicología por parte de la Universidad Nacional de California, en donde se especializó en Justicia Penal y Ciencias políticas. Además, tiene una maestría en Artes por la Universidad de Harvard. EN 2014, se le fue otorgado un doctorado honoris causa por su labor humanitaria en México, de parte del Claustro Doctoral.

En su página web, se define a sí misma como "Personalidad de televisión, política, filántropa, conferencista, activista de derechos humanos y autora".

Hanna Jaff se dedica a labores humanitarias. En 2013 fundó la Jaff Foundation for Education, una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo enseñar inglés a inmigrantes, refugiados y a personas sin acceso a la educación.

Además, su labor humanitaria se dirige constantemente a brindar ayuda a esos sectores de la población, pues frecuentemente se alista como voluntaria en campamentos de refugiados en donde enseña inglés y a donde dona libros con esta temática. Además de esto, en octubre de 2017, la socialité mexicana lanzó una línea de ropa llamada We Are One Campaign, que busca promover la eliminación del odio, la intimidación y la división.

¿Cómo se conocieron?

Según reportaron algunos medios, ambos se conocieron en una cita a ciegas orquestada por una amiga en común, a quien Henry había comentado sus deseos de casarse con una latina. Tomando a Jaff como la candidata perfecta, hizo que ambos se reunieran en un museo en donde surgió la magia. Cuatro meses después, en enero de este año, él le pidió matrimonio en medio de la nieve, en un viaje a los Alpes Suizos.- Con información de Milenio