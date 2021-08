Hay machistas en los videojuegos

Algunas mujeres prefieren por eso ocultar su género

MÁLAGA (EFE).— Videojugadoras españolas que transmiten en directo sus partidas aseguran haber sufrido actitudes machistas en internet, ya sea que se dediquen profesionalmente a la actividad o sean aficionadas.

Elena (“Elesky” en la Red), Rocío Rodríguez y Elizabeth García (“Xtradelicius”) confirman haber experimentado estas situaciones, que fueron reveladas en mayo pasado por un estudio de Reach3 Insights y Lenovo.

De acuerdo con esta consulta, el 77% de las encuestadas admite que ha vivido un momento desagradable debido a su género mientras jugaba. Además, el 59% oculta que es mujer para evitar comentarios ofensivos.

“A los 13 años mi madre me decía que tuviera cuidado jugando porque hay hombres malos en internet”, recuerda Rocío como advertencia interiorizada a la hora de participar en un videojuego.

Ella juega en un equipo de cinco amigos porque se siente más cómoda cuando se conocen entre sí y porque no corre el riesgo de ataques machistas de desconocidos.

Si alguna vez juega por su cuenta no oculta su género y si le preguntan con burla si es una chica unas veces responde tajantemente que sí para dar la cara y otras opta por callarse.

“En un directo me insultaron, me dijeron que las chicas no tendrían que jugar” y empezaron a eliminarla sus propios compañeros de equipo, en vez de hacerlo sus enemigos. “Lo pasé fatal, tuve que silenciarlos a todos”, lamenta.

Elizabeth tuvo que reportar a otros usuarios y silenciarlos, lo que, reconoce, dificulta la comunicación con el equipo. Le molesta tener que aguantar estas actitudes y tomar esas medidas: “No se cortan, les da igual si es por escrito o por voz”, dice de los insultos.

Características

El estudio de Reach3 Insights y Lenovo revela que las mujeres juegan los mismos títulos que los varones: el 88% se inclina por los juegos estilo competencia; el 75%, de acción/supervivencia, y el 66%, de “shooters”.