Hay que cambiar los paradigmas

El joven tiene una idea errónea del emprendimiento

“Muchas veces a los jóvenes se les empapa con la idea de que tienen que emprender o no serán nadie en la vida y entonces emprenden sin pies ni cabeza”, señala David Nazir Pérez Ramírez, secretario de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex.

Pérez Ramírez, ganador del premio Lorenzo Servitje 2017 de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), hablará del tema en la conferencia “Innovación social. Construyendo tu empresa con nuevos paradigmas”, que ofrecerá hoy lunes a las 6:30 de la tarde en el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

El ponente le dice al Diario que el “emprendurismo” es una palabra que utilizan con frecuencia los funcionarios de gobierno, pero ni siquiera existe. Y considera importante eliminar los paradigmas que han surgido a partir de ese vocablo.

“Tenemos una generación de jóvenes que está endeudada porque no tenía ideas para emprender”, indica.

Ésa es la causa de que se haya creado infinidad de aplicaciones que realmente no sirven. “Hay que ser realistas: solo existe un Steve Jobs, un creador de Facebook y un Twitter. Ellos fueron la excepción a la regla; nosotros, los empresarios que nos levantamos temprano para hacer que nuestro país sea diferente y mejor, somos la regla y no está mal serlo o pensar: ‘Mi empresa no es la gran innovación, no soy el próximo Facebook, no soy el próximo Twitter’”.

Irreales

Pérez Ramírez confiesa que en los ocho años que lleva de ofrecer asesoría en universidades para que los estudiantes emprendan se ha enfrentado a ideas que no son alcanzables o que simplemente no van a funcionar.

Él decidió fundar un negocio de limpieza y, aunque muchos le advirtieron que no era innovador, ya lleva cinco años en el mercado con 140 personas en nómina y factura 13.5 millones de pesos.

Recomienda decir a los jóvenes que es necesario emprender porque el país lo necesita, pero que hay que hacerlo de forma correcta.

Lo primero es pensar en una propuesta alcanzable y centrada en la persona. “La empresa debe nacer con un ADN de responsabilidad social para que realmente sirva al entorno”, advierte.

Pérez Ramírez dividirá la plática en cinco bloques: “Emprendimiento”, “De la queja a la acción”, “Emprender con ADN de responsabilidad social empresarial”, “De emprendedor a empresario” y “Cambiar el mundo”. “Lo que quiero compartir es que no tengan miedo de innovar desde donde estén; el emprendimiento puede ser en cualquier lugar inesperado, incluso dentro de la empresa familiar”.

“Yo siempre digo: ‘Cuando hagas las cosas, hazlas de tal manera que en la noche puedas dormir, sigue tus instintos’. Nuestros padres no nos educaron de manera incorrecta, hay que seguir la voz que nos haga hacer las cosas bien”, enfatiza.— Jorge Iván Canul Ek

Conferencia

La organiza la USEM con apoyo del IYEM y la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo.

Acceso

Es libre pero se pide a los interesados registrarse antes a los correos merida@usem.org y eduardo.cardena@yucatan.gob. mx, en https://goo.gl/forms/ QSDMZFsdJBxbnjln1 o al 930-37-30, extensión 29001.