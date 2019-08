“Todo trabajo merece un premio”

Hay que marcar límites al perro, dice César Millán

MÉXICO (Notimex).— Por su destacada labor en la búsqueda y rescate de personas en los días que siguieron al terremoto de septiembre de 2017 en Ciudad de México, los canes Pánuco y Pasta fueron reconocidos en el espectáculo que el entrenador César Millán ofreció anteayer.

Los dos ejemplares de pastor belga malinois recibieron una medalla debido a “su heroísmo, dedicación y disposición ininterrumpida para salvar vidas”.

Ante cuatro mil personas reunidas en la Arena Ciudad de México para presenciar el show “Once Upon a Dog (Había una vez un perro)” de Millán, también fueron distinguidos sus entrenadores: el cabo de policía militar Jorge Alejandro Cuéllar (manejador de Pánuco) y el soldado de policía militar Luis Enrique de la Cruz Sánchez (de Pasta).

“A los perros los utilizamos para que nos den seguridad durante el trabajo. Los criamos desde que son cachorros. Es todo un proceso pero al final es una satisfacción cuando reaccionan como debe ser”, destacó el mayor médico veterinario José Ramón Martínez.

El director del Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos informó que Pánuco rescató a seis personas luego del temblor y permitió la localización de ocho cadáveres, mientras que Pasta recuperó a una persona.

Para dar cuenta de sus habilidades, los caninos hicieron una demostración ante el público, que no paró de aplaudirles. En el escenario se recreó un desastre; con botas para proteger sus patas de los vidrios y otros materiales, Pánuco usó su olfato e instinto para ubicar a una persona escondida entre unos tambos.

En su espectáculo, César Millán compartió su filosofía y consejos para mejorar la relación entre el ser humano y “su mejor amigo”.

Con ayuda de cuatro personas y sus mascotas, se refirió a los caninos que tiran de la correa al caminar, están obsesionados con comida o juguetes, se sobreexcitan cuando el dueño llega a casa y no dejan de ladrar.

Entre otras cosas, recomendó no dejar el plato con comida en el piso a disposición de la mascota, pues, según dijo, el animal no debe comer cuando lo desee.

“Será necesario ejercitarlo antes para que vea que todo trabajo merece un premio. Él debe entender cuál es su lugar en la manada. Él no es el jefe, por lo que se deben marcar límites”, afirmó.

“Si no se le enseña a tiempo, el perro crece con problemas de comportamiento y terminará no solo corriendo libre por toda la casa, sino como el dueño de tu recámara. Tener un perro no es como comprar una pelota, es una responsabilidad para siempre”, subrayó.

César Millán añadió que, debido a que el animal enseña a la gente valores como la paciencia, la compasión, la gracia y la lealtad, puede convertirse en el mejor maestro de la humanidad.