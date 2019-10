Alumnos de la Anáhuac Mayab opinan en el Diario

Como parte de la clase de Ética, que imparte el abogado Juan de Dios Collí Pinto, treinta tres alumnos de diversas carreras de la Universidad Anáhuac Mayab escribieron artículos de opinión alrededor de la construcción del bien común.

“La idea era que hablaran de cómo su profesión construye el bien común, cuál es la responsabilidad de los jóvenes en la sociedad y cómo mañana lo van a hacer como profesionales”, señala el profesor al Diario.

Reconoce que los jóvenes tienen opiniones muy valiosas que la mayoría de las veces no son escuchadas. “Parecería que las redes sociales ayudan a que las opiniones sean difundidas, sin embargo hay una resistencia a opinar por pena o no querer polemizar; pareciera que hay un temor de querer decir lo que se piensa. De alguna forma el relativismo ha permeado muy fuerte en esta generación”, dice.

Por ello, uno de los objetivos de la tarea fue que los alumnos expresaran una opinión fundada y con elementos que la justificaran. “No se trata de que solo tengan opiniones, sino también que las puedan compartir y que se acostumbren a hacerlo de una forma profesional”.

Anteriormente los alumnos escribieron poemas que compartieron en sus redes sociales y en el caso de los artículos sobre el bien común éstos aparecerán en el Diario como una manera de comprobar que sus puntos de vista son valiosos.

El maestro Collí Pinto explica que con esta tarea se demostró que los jóvenes no son personas apáticas, pero sí que hay que retarles y hablarles derecho. “Hay que hacerles ver que son responsables no solo de su futuro sino el de todos y hay que sacarlos de esa cajita de confort donde pareciera que lo más importante es tener una profesión y hacer dinero”.

Añade que descubrió que lo que más les preocupa es la situación económica, pues están conscientes que el futuro no viene fácil para nadie. “Encuentran que con la situación económica ha habido afectaciones éticas, porque a los gobernantes no les interesa atender la desigualdad y algunas universidades no están formando profesionales íntegros… Es cuando más se empiezan a interesar en estas materias”.

“Lo importante es que tengan una opinión propia y el valor de defenderla, que pierdan el miedo a decir: yo creo en la vida o en la moral, en el bien o que hay que combatir al mal con el bien”.

El maestro Collí Pinto añade que, en el caso del matrimonio igualitario, pareciera que todos los jóvenes están a favor de él por los comentarios que se leen en redes sociales, pero cuando el tema se trata en el aula no quieren opinar.

“Es complicado, pero independientemente de la postura que tengan tienen que opinar. Hay que hacerles sentir que no va a generar una represalia”.— Iván Canul Ek

El futuro

Quetzalli Muñoz Medina, alumna de Psicología, dice que es importante que la universidad promueva el bien común entre los jóvenes “porque somos el futuro del país”.

Audiencia

Aurora Jimena Aldape Montero admite que le gusta la idea de que sus opiniones puedan llegar a un público más amplio.

Educación

Bryan Andrés González Mora, de Diseño Multimedia, revela que él habló de la educación como camino al bien común.