¿Hay una serpiente en mis tenis? lanzan colección inspirada en "Toy Story"

EE.UU.— Para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de "Toy Story" Adidas y Pixar han anunciado el lanzamiento de una línea de calzado inspiradas en los entrañables personajes de las películas.

La colección que estará disponible a partir del primero de octubre, e incluye siete tenis, en los cuales se puede ver un diseño inspirado en las principales características de personajes como Woody o Buzz Lightyear.

Y porque siempre serán los juguetes favoritos de "Andy"; algunos de estos modelos incluyen dicho grabado en la suela.

Es importante mencionar que la línea inspirada en "Toy Story" ha sido seleccionada específicamente con medidas para jóvenes, niños y bebés. Es por ello que los precios del calzado oscilan entre los $22 dólares, es decir, alrededor de 400 y 500 pesos mexicanos.

Entre los modelos de tenis hay dos en particular que destacan entre toda la colección por las siguientes razones:

El "D.O.N. Edición # 2 x Wood", el cual esta hecho de denim (mezclilla) azul y detalles impresos que son relevantes en el personaje clásico del Sheriff Woody. El nombre de Andy también está en la suela derecha del zapato.

El "Dame 7 x Buxx" son unos tenis en colores blanco, morado y verde en la parte superior del zapato. Además cuenta con detalles característicos de Buzz Lightyear y éste modelo brillan en la oscuridad.

Hog-tie the mailman! The new Adidas collection inspired by Toy Story is available October 1st. #PixarFest pic.twitter.com/ZywKOkqcTa