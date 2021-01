Haz un regalo original en este próximo San Valentín

La fecha más romántica del año ya está aquí y no has elegido qué regalarle a tu media naranja. Si no quieres que pase desapercibido este día, decídete por regalarle a tu pareja un regalo único. De esta manera, podrás sorprenderle al mismo tiempo que describes con un obsequio tus sentimientos más profundos. Aquí te damos algunas de las ideas más originales para este San Valentín.

Comienza la velada con una cena para dos

Aunque es un recurso clásico, nunca falla en esta época. Si no eres un romántico, tienes la oportunidad de sorprender a tu pareja, y nadie se resiste a una buena comida. Y si tiendes a ser detallista, puedes aprovechar la oportunidad para dar un giro completo a tus estrategias y conseguir un San Valentín inolvidable.

Cuida todos los detalles, sea que decidas hacer una cena en la intimidad o llevarle a un restaurante. El menú debe ser elegido con cuidado; de hecho, es preferible evitar la complejidad y saltar a lo simple y gustoso. Aprovecha para satisfacer los gustos de tu pareja, ella o él lo valorarán.

Durante la velada puedes aprovechar para entregarle el obsequio que has elegido. Es obvio que antes de ese momento, habrás pensando cuál es el regalo ideal para demostrar lo mucho que valoras la compañía de esa persona especial.

También hay quienes en vez de ir de cena, optar por salir de viaje juntos a un lugar especial donde nunca han estado, o mejor aún para recordar un lugar visitado antes. Pero si estás pensando en el regalo físico, algunas de las ideas más originales te las mostramos a continuación, toma nota.

Ideas originales para dar un regalo el día del amor

¿Recuerdas la película Antes de ti? Louisa Clark recibe un presente en su cumpleaños por parte de Will Traynor. La reacción de la protagonista a este detalle bien pensando generó ternura y nostalgia en los espectadores.

Will le regaló un par de calcetines de abejita, nada convencionales eso sí. Así que un regalo original puede ser regalarle a tu pareja unos como estos calcetines locos. Aunque es un regalo que no pensarías para San Valentín, pueden robarle una sonrisa a tu pareja y hacer que jamás olvide ese día.

EnBlessed Socks puedes encontrar diversidad de modelos, que pueden adaptarse al gusto y personalidad de tu pareja. Si es de la personas que no se conforman con ser como la media, seguramente disfrutará de que le entregues un obsequio tan poco común como este. Pero hay más ideas que puedes aprovechar para dar en este día.

Por supuesto, la elección de un regalo para San Valentín dependerá de los gustos de las parejas. Por eso, regalar un calcetín divertido puede ser romántico para una pareja y para otros ser una decepción. Entonces, es importante que la pareja se conozca y pueda explotar en este día lo mejor de la relación.

Memorias que perduran

Los regalos que pueden perpetuar en el tiempo las experiencias de la pareja son los más valorados por los enamorados. Con la digitalización, pocas personas tienen en físico sus fotografías. Casi siempre la guardan en una nube de su correo electrónico, y así las conservan en un espacio seguro en internet.

Pero si quieres hacer un detalle único, puedes imprimir algunas fotografías de sus encuentros y hacer un regalo que lleve el sello de la pareja. Puedes decidirte por portarretratos tradicionales o darle un giro original, como imprimirlas en un imán y ponerlo en tu refrigerador.

Si crees que las fotos son poco originales, imagina plasmar la historia con tu pareja en un libro. Puedes crear tu propia novela de ficción-realidad. Si no tienes dotes para la escritura, puedes contratar un redactor freelancer para que convierta tus memorias en una linda historia de amor que conservarán para siempre en papel.

La combinación entre romance y originalidad es lo que hará que tu día de San Valentín no pase como agua entre las manos. Piensa con cuidado qué puede sorprender a tu pareja y haz un regalo que nunca se imagino recibir. Desde un calcetín único y divertido, hasta un regalo donde sus memorias queden para siempre. Cualquier cosa puede hacer que su amor quede marcado en buen sentido durante este día.

(I.S.)