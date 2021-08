Historias de casino que pueden hacerte reír

Son las tragamonedas en línea de las que están hechos los sueños y los juegos con bote hacen que los sueños se hagan realidad. Pero no todos los botes que se pagan son perfectos. De hecho, algunos son muy divertidos. Y eso nos lleva al tema de hoy, ya que vamos a ver algunas historias divertidas de online casinos, como los en casinoenlinea.co, que te harán caer de la risa, así que abróchate el cinturón.

Historias de premios mayores que te harán reír

Todos soñamos con ganar el premio gordo, ¿no es así? Y, cuando tenemos juegos como la tragamonedas Mega Moolah de Microgaming y la slot Mega Fortune de NetEnt, siempre va a haber algunas historias de ganadores de jackpots al acecho.

A lo largo de los años han ocurrido historias increíbles que puede que tal vez no conozcas, pero que aquí tendremos el placer de poder compartir contigo. Algunas de esas historias también son divertidas. ¿Soñarías alguna vez con ganar un bote mientras estás sentado en el retrete? No. Pero eso es exactamente lo que le pasó a un afortunado jugador.

Abróchate el cinturón mientras vemos algunas de las historias de juego más divertidas de la industria.

De hecho, ¡todas las historias de casino divertidas que vamos a compartir son bastante increíbles! Es posible que tengas que leerlas dos veces antes de creerlas.

Los botes pueden ocurrir cuando menos lo esperas. Ahora bien, la mayoría de nosotros, cuando cargamos por primera vez un juego con bote, nunca esperamos obtener esa enorme ganancia, y las historias de casinos en línea que vamos a compartir suceden cuando los jugadores menos lo esperan. Echemos un vistazo:

1. Todo sucedió en el inodoro

Esta es una de las mejores historias de casino que hemos escrito, así que tenía que ocupar un lugar orgulloso en la parte superior. Todo ocurrió en el Casino VegasHero cuando un afortunado jugador sueco ganó un increíble 1,6 millones de coronas suecas en la tragamonedas Divine Fortune de NetEnt.

El jugador, de 25 años, estaba a punto de cobrar sus ganancias anteriores cuando decidió dar un golpe más. Este afortunado apostador, que estaba sentado en el retrete en ese momento, siguió girando cuando la enorme cantidad de 1.662.135,30 SEK apareció en los rodillos.

Inmediatamente después tuvo que bajar corriendo a decírselo a su familia, ¡esperemos que haya terminado antes en el retrete! De no haberlo hecho, seguramente su familia no se lo reclamó, ya que los convirtió en millonarios mientras estaba sentado en el trono. No cualquiera puede decir eso.

2. Una racha ganadora de 8 días

La siguiente de nuestras historias de botes es nada menos que notable. Esta tuvo lugar en el Casino Casumo con un jugador que estaba decidido a no abandonar. Un jugador finlandés convirtió un simple depósito de 100 euros en una enorme cantidad de 179.000 euros gracias a una serie de grandes ganancias en el espacio de 8 días antes de optar por la gran retirada.

Consiguió elegir las tragaperras adecuadas en el momento oportuno, lo que le permitió obtener ese increíble pago. Es gracioso saber cómo algunos parecen tener un tercer ojo para detectar los juegos que mejor pagarán.

3. Hora del almuerzo de la suerte

El siguiente jugador, un trabajador de la construcción británico, estaba realizando su jornada laboral normal cuando decidió jugar a sus juegos favoritos en su descanso para comer. Y vaya que resultó ser la mejor pausa para almorzar que jamás haya tomado. (Aunque dudamos que su empleador esté pensando lo mismo).

De todos modos, el jugador cargó la tragamonedas Loot'en Khamun en el Casino de bwin cuando recibió el mayor pago en los 20 años de historia del casino, ¡la asombrosa cantidad de 3,8 millones de libras! Ni él mismo lo podía crecer, de un momento a otro pasó tener más dinero del que jamás había soñado, eso le saca a cualquiera una sonrisa.

4. Un perro salva el día

Esta historia tuvo lugar de nuevo en el Casino Casumo, solo que esta vez el afortunado jugador se mantuvo despierto gracias a su nuevo perro. Resulta ser uno de los perros más afortunados del mundo, ya que el jugador pasó a ganar un increíble bote de 131.000 euros en la tragamonedas Divine Fortune Jackpot mientras estaba despierto en su cama.

Por si fuera poco, el bote se ganó con una apuesta de tan solo 0,40c y ni siquiera el marido de la jugadora le creyó cuando se lo contó. Imagina despertar en medio de la madrugada con los gritos de tu pareja para descubrir que tienen mucho más dinero, seguro no hubieses parado de reír de la felicidad.

5. ¡Hora de la pizza!

¡La última de nuestras historias de jackpots de casino fue en el Casino Pokerstars y todo tuvo lugar mientras el afortunado miembro estaba esperando a que se cocinara su pizza! Abrió la tragaperras Mega Fortune mientras su pizza chisporroteaba en el horno cuando el enorme bote de 3,5 millones de euros apareció en sus pantallas.

Nos preguntamos si llegó a comerse la pizza. Seguramente sí lo hizo y le supo mejor que cualquier otra cosa que hubiera probado en su vida. Ahora con ese premio millonario puede comprar todas las pizzas que quiera. ¿Quién dice que el dinero no da la felicidad? En este caso parece no haber ninguna duda.

(I.S.)