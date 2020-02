MADRID.— La historia de un hombre de Panamá ha causado asombró luego de que declarará que está cansado de que las redes sociales lo censuren por utilizar su nombre oficial, "Hitler".

El hombre de 50 años, cuenta en entrevista para El País que ha pensado en cambiarse el nombre, pero si aún no lo hace es porque sería muy costoso renovar todos sus certificados y diplomas académicos.

"Mi papá quería demostrar que podía haber un Hitler bueno"

"Hitler", el panameño que platico con El País, comentó que tiene el mismo nombre del líder nazi, pues su padre quería demostrar que podía haber un Hitler bueno.

Sin embargo, poseer este controversial nombre le ha causado muchos problemas, y se siente cansado de ello.

Hitler Cigarruista, nombre completo del panameño, no solo ha sido señalado por llamarse como el líder nazi, también le ha generado complicaciones en las redes sociales.

Debido a que al usarlo, las plataformas lo censura por ser considerado una alarma que pueda "incitar al odio".

"Hitler" es un periodista panameño que le busca el lado positivo a su nombre (El País)

No en todas las redes sociales es igual

Cigarruista menciona que usa con mucha frecuencia LinkedIn, y en ella no hay tanto problema pese a que la red detecta y previene la promoción de nombres falsos, malsonantes o denigrantes. Hasta ahora no ha habido alerta por usar "Hitler" en esta plataforma.

Sin embargo en Twitter y Facebook sucede lo contrario.

Por ejemplo en la red del pajarito azul, el periodista utiliza el usuario @hcigarruista para evitar que su cuenta sea borrada. Pero en la descripción de su perfil, mantiene su nombre completo.

No obstante, en Facebook la situación no es tan permisiva, ya que debido a sus normas, el uso de nombres con palabras ofensivas o sugerentes de cualquier tipo no son aceptadas.

Desafortunadamente, "Hitler" es considerada como una de las palabras, en este caso nombre prohibido. Cigarruista no pudo utilizar ese nombre en su cuenta.

"Facebook no me permite usar Hitler... Acepté la circunstancia y empecé a usar el nombre de mi hijo: Carlos".

Las cuentas de correo también lo censuran

El periodista no ha podido crear una cuenta de Gmail con su nombre, pues las políticas y normales no permiten el uso de palabras denigrantes o insultos y su nombre es considerado uno.

A todo esto, Hitler Cigarriusta le ve el lado positivo:

"Nadie se olvida de mi nombre. Hay gente que me conoce en un acto y 20 años después me ve y me dice 'eh, Hitler'. Eso no pasa con un Pedro".- Con información de El País.

