Hizo correr a Forrest

FAIRHOPE, Alabama (AP).— Winston Groom, cuya novela “Forrest Gump” sirvió de base a la película ganadora de seis Óscares y que se convirtió en fenómeno de la cultura pop, falleció el viernes pasado a los 77 años.

Karin Wilson, alcaldesa de Fairhope, Alabama, informó en un mensaje en redes sociales que Groom había muerto en ese poblado del sur de Alabama.

“Aunque será recordado por crear a Forrest Gump, Winston Groom fue un periodista talentoso y autor reconocido de la historia estadounidense. Extendemos nuestros corazones y oraciones a su familia”, declaró a su vez la gobernadora de Alabama, Kay Ivey.

Groom creció en Mobile y se graduó de la Universidad de Alabama en 1965. Sirvió en la Cuarta División de Infantería del Ejército de 1965 a 1969. Escribió 16 libros, tanto de ficción como de no ficción. Uno de ellos, “Conversations with the Enemy”, acerca de un prisionero de guerra en Vietnam, fue finalista al Premio Pulitzer.