Hombre es mordido por un murciélago escondido en su tableta electrónica

El animal tenía rabia

Un hombre de 86 años fue mordido por un murciélago que se escondía en la funda de su tableta electrónica.

“Se sintió como un piquete de abeja”, comparte el anciano identificado como Roy Syvertson, quien cuenta que pasó con el aparato en las piernas alrededor de una hora en sus piernas y cuando lo cerró sintió el mencionado piquete.

Recuerda que tomó al pequeño murciélago, que “no debía de estar contento porque lo sujete fuerte”, y lo lanzó por la ventana. A la mañana siguiente lo encontró en el mismo lugar, pero cuenta que creía estar seguro de que seguía vivo.

No obstante, en la noche cuando observó que el animal seguía en el mismo lugar “fue que me di cuenta que estaba en un verdadero problema”. Así que decidió llamar al New Hampshire Department of Fish and Game para reportar lo sucedido.

Le recomendaron que fuera inmediatamente a un hospital para contar lo sucedido. Al llegar le hicieron una prueba que marcó positivo ante rabia, por lo que pronto fue puesto en tratamiento. El Departament of Fish and Game visitó la casa de Syvertson y confirmó que el murciélago murió de rabia.

“Creo que fue bueno que no decidiera abrazarlo un poco”, bromeó el anciano entrevistado por medios locales.

Sobre cómo llegó el animal a la funda, comenta que será un misterio y bromea al decir que “probablemente sabía mi contraseña”.