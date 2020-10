Hombre resguarda a 300 perros del huracán y otras buenas noticias

Las Breves+, el lugar de las buenas noticias

1.- El Premio Nobel de la Paz para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU

Iniciamos las buenas noticias con un merecido reconocimiento al Programa Mundial de Alimentos que este viernes ha sido condecorado con el Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos para combatir el hambre y la inseguridad en regiones de conflicto en el mundo.

De este modo, la organización ahora cuenta con 1.1 millones de dólares, que es el valor de este reconocimiento, para continuar con su labor para llevar alimentos a las regiones más necesitadas, que ni la crisis sanitaria del Covid-19 ha logrado detener.

2.- Guillermo del Toro pide de regalo de cumpleaños vuelos gratis para mexicanos

Y si de reconocimientos se trata, Guillermo del Toro aprovechó el día de su cumpleaños, es decir hoy 9 de octubre, para pedir a una aerolínea que le diera como regalo 10 vuelos gratuitos anuales a mexicanos destacados que cuentan con pocos recursos.

La aerolínea no tardó en responder al ganador del Óscar con un: “Con mucho gusto le entramos”, algo que fue aplaudido por los internautas, quienes agradecieron a Del Toro por su compromiso con el talento mexicano.

3.- Por huracán "Delta", hombre resguarda a 300 perros en su casa

Si de ayudar se trata, no hay que ir tan lejos, pues en Quintana Roo Ricardo Pimentel Cordero no dudó en abrir las puertas de su hogar para resguardar a 300 perros ante la inminente llegada del huracán “Delta”.

Hay que recordar que el huracán amenazaba con tocar tierra con una categoría cinco, por lo que Pimentel no dudo en dar cobijo a los animalitos callejeros, así como a borregos y cabras que no habían sido protegidos. Finalmente “Delta” tocó tierra y se degradó a categoría dos, pero eso no resta el mérito a esta hazaña altruista.

4.- El tiktoker "Cholo" recibe dinero y camioneta

Luego de que su vídeo sobre una patineta, tomando jugo de arándano y cantando “Dreams” de "Dreams" de Fleetwood Mac, el tiktoker Nathan Apodaca, mejor conocido como “Cholo”, recibió de regalo una camioneta y dinero.

Así lo confirmó el propio tiktoker, quien asegura que ha recibido poco más de 10 mil dólares (unos 215 mil pesos) en donaciones. Además, el director ejecutivo de una conocida marca, Tom Hayes, le regaló una camioneta llena de jugos en agradecimiento porque en su video se puede ver a Nathan sosteniendo su producto.

5.- Nueva Zelanda da de alta al último paciente de Covid por contagio local

Y para finalizar, Nueva Zelanda vuelve a dar muestras de su disciplina para combatir el Covid-19, luego de un rebrote en su ciudad más habitada Auckland, la cual en días pasados dio de alta a su último paciente con el virus, registrado como contacto local.

Aunque aún están siendo monitoreados 37 casos catalogados como contagios importados continúan activos en el país, que ha registrado hasta la fecha 1,505 infecciones y 25 fallecidos.

Esto es solo una muestra de que siguiendo las recomendaciones y con la disciplina de cada ciudadano se puede lograr controlar la pandemia.