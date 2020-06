Homilía dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“No tengan miedo”

A la oscuridad se sobrepone la luz, a la prueba, la esperanza, al sufrimiento la liberación: sobre estos dos registros antitéticos se construye el mensaje de confianza ofrecido por la primera lectura y el relato del evangelio de hoy. “Yo oía a la gente que decía: ‘Denunciemos a Jeremías’. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: ‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos’. Pero el Señor está a mi lado”. Así manifestó su profunda confianza el profeta Jeremías en la presencia inefable de Dios que lo acompañó durante toda su vida. Jeremías se sintió abandonado casi como Cristo en Getsemaní y en la cruz; pero súbitamente el cielo se abrió, el Señor apareció al lado del profeta y le ofreció su protección.

Por otra parte, por tres veces en el evangelio dice Jesús a sus discípulos que no tengan miedo. ¿Por qué? Sin duda porque predicar el evangelio no es fácil, pues el evangelio compromete públicamente y termina, incluso, ante los tribunales.

El Evangelio es una palabra pública, no solo porque hay que decirla en público, sino porque atañe también a la vida pública. Lo que los discípulos han escuchado en la intimidad de labios de Jesús, en la noche, han de proclamarlo a la luz del sol en las plazas y desde las azoteas. No se puede reducir el evangelio a una doctrina privada.

Otro motivo para perder el miedo a los hombres que pueden matar el cuerpo es el temor a Dios que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús anima a sus discípulos para que den testimonio.

Dios no es únicamente nuestro juez, al que hay que temer y del que podemos esperar que un día manifieste su justicia. Es también nuestro padre que cuida de nosotros. He aquí un tercer motivo para perder el miedo. Pero no debemos entender estas palabras como si en ellas se prometiera una vida fácil, sin persecuciones y peligros. Lo que Jesús dice es que Dios salva a los que confían en él incluso en la muerte y precisamente en la muerte.

Así pues, san Mateo delinea la figura del apóstol como la de un “confesor de la fe”, como la de un verdadero mártir. Porque el cristiano queda confiado al riesgo del mundo y de la vida. Y, como para el niño recién nacido, el impacto con la realidad puede ser traumático: persecuciones, peligros, envidias, malos entendidos, celos, etc. Pero, en medio de la tempestad, se escucha la orden de Cristo que se repite de forma insistente, garantía y prenda de victoria y de liberación: “No tengan miedo”.

El cuidado y el respaldo de Dios es de amor puro.