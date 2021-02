Homilía dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

“Todos te andan buscando”

Es posible que, una vez en casa, san Pedro se excusara de las deficiencias del servicio haciendo notar a Jesús que su suegra se hallaba enferma. La curación ocurre súbitamente y la mujer se pone a servir a los invitados, algo raro en una casa palestina donde el que sirve es el varón, el jefe de la familia. La noticia de las dos primeras curaciones de Jesús en Cafarnaúm, la primera de ellas en la sinagoga y esta segunda en casa de san Pedro, llega a todas partes. Acabado el descanso sabático con la puesta del sol, aquél mismo sábado por la tarde se concentra ante la casa de san Pedro una multitud de enfermos que buscan el remedio de sus males. Probablemente Jesús los curó a todos, ya que “muchos” significa con frecuencia en el texto original la especificación de “todos”.

Jesús sabe que la gente está hambrienta de sensacionalismos y no tanto de la palabra de Dios. Y lo suyo es predicar el Evangelio. No viene al caso seguir haciendo milagros cuando no está de primero la fe y la acogida del Evangelio. Pues todo milagro debe ser el apoyo y la realización visible de la palabra de Dios que anuncia el advenimiento del reino.

Así pues, en el centro de esta pequeña casa, san Marcos ambienta, aunque se trate de un episodio cotidiano y ordinario, el misterio siempre extraordinario del sufrimiento humano. La protagonista es una mujer obligada a guardar reposo por la fiebre que padecía, ese “fuego que bebe la energía de las personas”, como la definían los rabinos en tiempo de Jesús. El Maestro se inclina sobre aquel lecho, toma la mano y levanta a la suegra de san Pedro. No pronunció una sola palabra.

En este episodio, Jesús cura solamente con su acción directa, con su divinidad todavía no revelada a los ojos de los demás. Al caer de la tarde, en la penumbra del atardecer casi parece que se haya convocado delante de Jesús el retrato de todo el dolor del mundo. San Marcos multiplica los objetivos que indican la totalidad por la cual la acción de Jesús parece superar los confines estrechos de aquella región palestina y de ese modesto centro de Galilea: “toda la ciudad estaba reunida”... “Curó a muchos”... “Todos te andan buscando”.

Todos nosotros, enfermos del cuerpo y de la conciencia, necesitamos esa mano que, en aquella lejana tarde, se extendió hacia la suegra de san Pedro; porque, si el cuerpo puede ser confiado a las manos de un médico, el alma únicamente la podemos confiar en las manos de Dios.