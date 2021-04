homilía dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“Yo soy el buen pastor”

San Juan nos ofrece hoy el contraste entre el “auténtico” pastor y el asalariado. Jesucristo como “auténtico Pastor” entrega su vida libremente por las ovejas, nadie se la quita. Desde esta constatación se valora la acción de Jesús.

La figura del pastor fue todo un símbolo en Israel. Esta figura del pastor se emplea para designar el papel de los reyes y explicar la relación de Yahvé con su pueblo elegido con analogías tomadas de la vida pastoril. Cristo es el Buen Pastor porque da la vida por sus ovejas. “Dar la vida por alguien” es un rasgo nuevo del Nuevo Testamento que enriquece la figura del “Pastor”, conocida en el Antiguo Testamento.

San Juan añade otra característica a la figura tradicional del Pastor: la relación personal con sus ovejas, el conocimiento y el amor. “Sus ovejas” son las que amorosamente le siguen. El Buen Pastor no es una figura despótica, no tiene más ovejas que las que le siguen libremente, las “suyas”.

Jesús muere porque quiere, y porque nos quiere. Jesús muere también por amor al Padre y porque ha venido a cumplir su voluntad. Y esta es la voluntad del Padre: que el Pastor dé la vida por sus ovejas: para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.

Entre el pastor y las ovejas hay un estrecho lazo de conocimiento. Ese verbo “conocer” (que aquí aparece cuatro veces), abraza un vasto arco de experiencias que van del intelecto al corazón, de la comprensión al amor, del afecto a la acción. Por eso es el verbo utilizado en la Biblia para indicar la relación profunda de amor de una pareja. Entonces, entre los fieles y Cristo existe una comunión real e intensa que no se rompe con las desbandadas del rebaño, que no se borra por la soledad y el aislamiento creado por las ovejas rebeldes. Por el contrario, Jesús abre otro horizonte que se extiende hasta las ovejas lejanas, que no pertenecen al redil.

“Escuchemos hoy la voz del Pastor que nos llama (escribió un autor medieval), dejémonos conducir por Él, conozcámoslo en su misterio, no nos dejemos ilusionar por las voces falsas de los mercenarios, confiémonos solamente a Él para que, fijando la mirada sobre nosotros, nos repita sus palabras de amor. Dejémonos salvar por su muerte, porque su muerte es resurrección y vida”.

Ante nosotros en la misa de hoy está un Pastor enamorado de su rebaño que siente en carne propia las garras de las fieras, que sale a inspeccionar precipicios y derrumbes y la espesura del bosque, porque Él ama a cada una de sus ovejas. Cada oveja, dentro o fuera del redil, es importante porque para Dios solo existe el “conocimiento” personal.