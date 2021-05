Homilía DOMINICAL

Presbítero Manuel Ceballos García

¡Ámense entre ustedes!

El amor es el tema del texto evangélico de hoy. Pero, hay un ligamento entre “amor” y “mandamiento”. Veamos: “Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor”, “este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros”, “esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”. Amor y obediencia son recíprocamente dependientes porque el amor sugerido por Jesús no es simple sentimiento o espontaneidad inmediata sino empeño sólido y radical.

El mandamiento o ley que Jesús propone no es una fría norma para cumplir bajo la amenaza de una sanción, sino la propuesta de un esfuerzo total de vida. En efecto, el verdadero amor es total, como afirmó san Pablo: “todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y no termina nunca” (1 Co 13, 7-8).

Por lo tanto, el amor del que habla Jesús no es un mero sentimiento de simpatía sino vivir y ser para los demás. El amor de Jesús a sus discípulos se muestra en el servicio que les ha dado: al elegirlos y comunicarles todo cuanto Él ha oído del Padre. De la misma manera que Jesús es fiel a Dios Padre y cumple su voluntad, los discípulos han de ser dignos del amor que Jesús les tiene y cumplir los mandamientos que de Él han recibido: así permanecerán en su amor.

Todos los mandamientos se reducen a esto: “que se amen unos a otros como Yo les he amado”, es decir, de la misma suerte que toda la vida de Jesús fue un servicio de amor, hasta el extremo de morir por ellos en la cruz -éste es el sentido que tiene el “lavatorio de los pies”, cuando Jesús está en medio de sus discípulos como quien sirve, así también los discípulos deben estar dispuestos a prestarse este servicio de amor si fuera preciso hasta dar la vida. El amor de Jesús que da la vida por sus discípulos es la norma, la medida y el fundamento del amor que deben tenerse los discípulos de Jesús.

Ahora bien, tengamos en cuenta que el amor tiene su fuente en Dios, según la afirmación de Jesús: “Como Dios Padre me ha amado, así les amo yo”. El punto de partida absoluto es el de Dios que “ama primero”, como afirma san Juan en su primera Carta y que escuchamos hoy en la segunda lectura: “No fuimos nosotros los que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero”. Por eso, concluye san Juan, “si Dios nos ama, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros”.

Si infinita es la fuente, también es infinita la meta. Como lo afirmó san Vicente de Paúl: “El amor es creativo hasta el infinito”. Un nivel de amor que tiene como medida la experiencia del amor de Cristo, que nos “amó hasta el fin”, en una entrega sin reservas ni límites, dispuesta a borrar toda forma de egoísmo y dirigida hacia esa cima “más elevada” que es el “dar la vida por los amigos”. Como aseguró André Fossard: “De todas las cosas humanas, el amor es lo único que no necesita explicaciones. Los esposos que “se explican” son los que están por separarse”.