homilía dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“¿Quién ha tocado mi manto?”

Jesús volvió a la orilla occidental del lago Genesaret, a Cafarnaúm; al desembarcar, la muchedumbre se agolpó en torno a Jesús, pero cuando llegó Jairo, le dejaron paso libre y éste se postró delante del Señor. Jairo no sabía ya a quién acudir para buscar remedio para su hija, pero confió tanto en Jesús que se dirigió a su casa seguido de la muchedumbre siempre hambrienta de ver milagros.

En el camino tuvo lugar otro milagro. Se trató de una pobre mujer que gastó todos sus ahorros en médicos que no la curaron; ella sabía que la ley le prohibía todo contacto con otras personas, pero se armó de valor y, rompiendo con todo, se acercó cautelosamente al Maestro con la intención de tocar la orilla de su manto, pensando que así, sin que nadie se entere, ella sanaría. Lo extraño de este suceso no es la mentalidad primitiva y mágica de esta mujer, sino que Jesús condescienda con esa mentalidad. Por supuesto que Jesús no cree que su cuerpo sea una especie de talismán que emita unas fuerzas sin que él mismo pueda controlarlas. Jesús actuó siempre conscientemente y pidió a los enfermos que tuvieran fe en Él, porque sus milagros no eran el resultado de fuerzas misteriosas.

Así pues, desde hacía doce años aquella mujer sufría de hemorragias que, además de hacerla sufrir físicamente, también sufría de la impureza ritual y social que le impedía cualquier contacto humano. Pero, he aquí, que precisamente por un contacto con el borde del manto de Jesús, renació en ella la salud y la esperanza de una vida normal. Luego, de esa confianza casi mágica brotó una fe límpida que dio lugar a la curación completa.

Por su fe, aquella mujer no solo quedó curada sino también salvada. Luego, desapareció entre la muchedumbre, quedando viva en la historia solamente para el recuerdo de la página evangélica.

En cuanto a la otra escena, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, pareció que había sucedido lo irreparable. Esos actos que Jesús realizó en aquella habitación mortuoria, en el silencio y en la soledad, lejos de todas aquellas plañideras, músicos y familiares afligidos, los llevó a cabo con su mano extendida y su palabra eficaz: “Talitá kum”, es decir, “Niña, levántate”. Ante la muerte, enemiga de Dios y de la persona humana, se alzó la voz de Cristo que devolvió la vida.

De estos dos milagros surge el llamado que Dios nos hace a la fe pura y total, confiada solo en el Dios de la vida. De una fe imperfecta puede la fe crecer, madurar y llegar a ser total. Es un esfuerzo que debe sostener nuestra esperanza día tras día. No lo olvides, amable lector.