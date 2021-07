homilía dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

“No lleven nada para el camino…”

La misión de los “doce” supuso una mayor difusión del Mensaje Evangélico; sin embargo, lo que Jesús pretendió fue tan solo ver cómo se comportarían aquellos a quienes eligió para que sean sus “apóstoles”. Su misión quedó limitada, pero más tarde fueron enviados hasta los confines del mundo. Jesús los envió de dos en dos para que se ayuden mutuamente. El poder sobre el Mal vendrá a confirmar el mensaje que anuncian y será, para todos, una señal de que se aproxima el Reinado de Dios.

Solo llevarán consigo una túnica, un bastón y unas sandalias. Todo lo demás es un estorbo para el “que tiene prisa” en el camino. También deben confiar en el Señor que les envía y a cuyo servicio han entrado. No deberán ir de casa en casa sino permanecer en la que primero les acoja. No deben buscar su acomodo sino cumplir su misión.

Ahora bien, no siempre serán bienvenidos. Cuando tropiecen con el rechazo de quienes no quieren escucharles, deberán comportarse lo mismo que Jesús en la región de Gerasa y no insistir en el anuncio de un mensaje que no desean. “Sacudirse el polvo de las sandalias” significaba que se consideraba impuro el lugar abandonado y que no se quería saber nada con los que lo habitaban.

Por lo tanto, la liturgia de la Palabra de este domingo reafirma el tema de la predicación del Evangelio que está en la raíz del acto constitutivo de la historia de toda persona que es enviada a anunciar la Palabra, que no es suya, y una esperanza que ha sido sembrada en su corazón.

Al gesto del envío que hace hoy Jesús, unido el relato del profeta Amós, nos recuerda que a la raíz de la vocación profética no hay una elección personal, ni un gusto particular, ni un interés de carrera, sino la sorpresa de Dios, la eficacia de su voz que llama. Esa voz resonó cuando Amós era un modesto pastor y descortezador de sicómoros, y esa voz le revolucionó la vida. “¿Acaso cuando ruge el león, escribirá Amós, habrá alguien que no tiemble?” (3, 8).

En el silencio del ser, dentro de lo infinito y de lo eterno de Dios, resuena la voz suprema que crea y “predestina”, es decir, define anticipadamente el gran destino de gloria a la que está llamada toda persona. Así, constituidos los discípulos como mensajeros del reino de Dios, Cristo les dirigió un breve llamado centrado en la pobreza y la valentía. Para compartir el Evangelio hay que tener libres las manos de bolsas, sabiendo que la grandeza de la figura del apóstol no se mide sobre las insignias oficiales. El discípulo debe saber que la misión conocerá el rechazo, los oídos sordos y el colofón del menosprecio...

Con el único tesoro de la Palabra de Dios y con la fuerza de su Espíritu, el discípulo deberá caminar por el mundo sembrando la esperanza y la alegría entre quienes quieran acogerlos y escucharlos.