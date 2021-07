Homilía dominical

PRESBÍTERO Dr. MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“Vengan conmigo…”

Una vez que regresaron los discípulos de la misión, Jesús les invitó a retirarse a descansar en un lugar solitario, en Betsaida, donde fueron los discípulos después de la primera multiplicación de los panes.

Este descanso en la soledad con el Maestro, está relacionado con la formación de los apóstoles que necesitaban familiarizarse con la Palabra de Dios que habrían de anunciar a todo el mundo.

Pero el plan del Maestro se vino abajo: la multitud caminó por la orilla, y después de atravesar el Jordán (que no era por allí ningún obstáculo insuperable), se adelantaron a recibir a los que iban en barca; sin embargo, Jesús no apareció contrariado al descender de la barca con sus discípulos y ver a la multitud que se había reunido para esperarlo. Más bien se compadeció al ver que andaban desorientados, como ovejas sin pastor.

El objeto de la compasión de Jesús es la miseria espiritual del pueblo, por eso comenzó a enseñar a las gentes. El milagro que hará en ese mismo lugar, la multiplicación de los panes y los peces y su reparto entre las multitudes hambrientas, será la señal del comienzo de una vida abundante para el pueblo que recibe y practica su palabra: “El que cree vivirá para siempre”.

Así pues, en un escenario de montes, de estepas y de pequeños espacios de verde se vislumbró un rebaño disperso y desorientado, abandonado a los ladrones, a las fieras del desierto, a los precipicios, a la sed y al hambre. Es la región norte de Galilea donde Jesús comenzó su predicación y su ministerio público. Allí encontró a una multitud en movimiento, ansiosa, sin un guía, en búsqueda afanosa de alguien y de algo. Un parecido muy exacto a “un rebaño sin pastor”.

El profeta Jeremías, en la primera lectura, ve ese panorama de ovejas dispersas por montes y desiertos. Él, pastor de voz fuerte, de proyecto claro y justo, de mano firme como la de David, reunió ese rebaño destinado a la muerte en una tierra segura y lo dirigió con justicia y amor; entonces, las ovejas ya no tuvieron el terror en los ojos y sintieron la seguridad y la paz.

Sin embargo, lo más apasionante de los textos de las lecturas de hoy, está en mantener la carga interior, que nace del “retirarse” de la multitud, al menos por algún tiempo, para vivir en el silencio y en la oración.

Dietrich Bonhöffer, un mártir del nazismo, escribió: “Es verdad que siento una gran necesidad de una buena conversación, pero me fastidian tremendamente las charlas sin sentido. Me he acostumbrado tanto al silencio de la soledad que, después de poco tiempo, siento su necesidad; ya no puedo imaginar volver a pasar días como en otro tiempo…”