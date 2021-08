homilía dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

“El verdadero pan del cielo…”

Después del milagro de los panes y los pescados, Jesús se dirigió a Cafarnaúm en donde Él había vivido y había hecho curaciones. Sobre pequeñas y modestas casas del barrio popular se levantaba la sinagoga: las grandiosas ruinas de aquella que hoy se visita, surgen probablemente sobre la misma área de la sinagoga en donde Jesús entró para pronunciar el sorprendente discurso sobre “el pan de vida” que comenzamos a leer hoy.

“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?”. Ante esta pregunta que le hizo la gente, Jesús les echó en cara que solo le buscan porque les ha dado de comer y no porque hayan entendido el milagro de la multiplicación de los panes. Pero la misión de Jesús no consiste en resolver milagrosamente los problemas materiales de la gente. Mejor sería que le buscaran y se afanaran por recibir el alimento de su palabra, que da la verdadera vida, la que no perece: este es el alimento por el que deben trabajar.

De acuerdo con la mentalidad judía y farisaica, estos hombres se fijaron en la palabra “trabajar” y le pidieron a Jesús que les dijera cómo pueden ocuparse en las “obras” que Dios quiere que hagan. Pero la única obra buena que Dios quiere es la fe en Jesucristo para que tengamos vida. La vida que Jesús ofrece es gracia y no puede alcanzarse como “salario” de las buenas obras; no obstante, la fe es siempre una respuesta libre del hombre y, en este sentido, puede considerarse como la única “obra” que Dios quiere, el único “trabajo” exigido para colaborar en el proceso de la salvación que Dios espera en el hombre.

Jesús, pues, demostró que el suceso del “maná” acontecido en el Éxodo, en ese momento se estaba realizando en una forma suprema y definitiva. Dios Padre ofreció a la humanidad hambrienta el “pan verdadero”, el único que verdaderamente “baja del cielo y da la vida al mundo”. Esa expresión “que baja del cielo” (repetida siete veces en este discurso de Jesús en Cafarnaúm), quedó en el Credo niceno-constantinopolitano: “Que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, (Cristo) bajó del cielo”.

“Yo soy el pan de vida”. Cristo es el verdadero maná, el signo perfecto del amor de Dios por su pueblo: en el centro de toda esta escena queda Cristo que se entrega a la humanidad. Y Jesús termina su explicación con una frase de gran tensión espiritual: “El que viene a mí ya no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed”. Jesús se presenta como la meta última de la búsqueda constante y ansiosa de las personas.

En el desierto de la historia las personas son tentadas por muchos alimentos refinados y gustosos pero cuyo sabor al final es amargo y el efecto, a veces, venenoso. Es la triste realidad…