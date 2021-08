homilía dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“Elías: levántate y come…”

Aquellos galileos se resistieron a creer las palabras de Jesús porque no podían comprender que un hombre, cuyos padres conocen bien, tuviera la audacia de decir que es el pan bajado del cielo. Y la murmuración ocupó el lugar de la fe, lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto en tiempos de Moisés. Jesús no entró en más explicaciones sobre su origen divino, pero hizo notar que la fe no consiste solo en la aceptación de unas palabras sino en la aceptación de la persona de Jesús. Y, para ello se requiere que Dios mismo sea el que conduzca a las personas a Jesús. No obstante, la fe es un acto libre y los hombres pueden resistirse a la acción de Dios en su interior.

“Todos serán discípulos de Dios”. Esta cita de Isaías demuestra la existencia del influjo de Dios en el interior del hombre. Los que son discípulos de Dios en su corazón, son también los que escuchan las palabras de Jesús y las aceptan. Los que así creen, comen el pan de vida y no morirán para siempre. El cuerpo de Cristo es pan que da la vida cuando se come discerniendo su significado y comprometiéndose en el sacrificio de Cristo. Comulgar con Cristo es siempre comulgar con su misión salvadora, es recibir un cuerpo que se hace pedazos en la cruz para que todos vivan abundantemente, es incorporarse en esta entrega de Jesús hasta la muerte para resucitar con él. La fe es la aceptación de Dios en Jesucristo.

Ahora bien, el episodio del profeta Elías en la primera lectura es todo un relato lleno de profundo simbolismo. Todo empezó por una simple huida para salvar su vida de las amenazas furibundas de la perversa Jezabel, esposa del rey Ajab: Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida; pero la huida se convirtió después en un caminar desorientado por el desierto a la manera del autómata que marcha sin orientación correcta. En el comienzo del viaje, un simple miedo; al final, toda la fuerza de la montaña santa que actuó sobre el alma del profeta a la manera de un poderoso imán.

El caminar de Elías a través del desierto es un símbolo de la existencia humana, que pasa por una serie de altibajos, bien reflejados en las actitudes y sentimientos que se suceden en el ánimo del profeta Elías a lo largo del camino: miedo, tedio, hastío, hambre, desesperación, ansiedades, conciencia de culpabilidad y, al final, fortalecido con el alimento y la bebida, todo se convirtió en un caminar ilusionado y decidido hasta el monte donde Dios se le iba a revelar.

En este “hoy tenso y complejo” en el que estamos viviendo, el encuentro con Cristo vivo, requiere que los discípulos cultiven la familiaridad con Él; de lo contrario el rostro del Señor se opaca, la misión pierde fuerza, la conversión pastoral retrocede. ¡Hay tanta dispersión interior y también exterior! Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la velocidad del presente, podrían hacernos caer en la dispersión y en el vacío. En el evangelio según san Marcos (6, 31), leemos que Jesús invitó a sus más cercanos discípulos, diciéndoles: “Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado”.