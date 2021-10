Homilía Dominical

PRESBÍTERO MANUEL CEBALLOS GARCÍA

“El que quiera ser el primero…”

Jesús acababa de manifestar de nuevo a sus discípulos la suerte que le esperaba en Jerusalén, en donde sería entregado a los sacerdotes y a los escribas. Les anunció claramente que debía padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero sus discípulos no comprendieron nada.

Jesús caminaba delante de ellos, subiendo consciente a Jerusalén, y los discípulos le iban siguiendo llenos de miedo y ocupados en pensamientos muy distintos de los que tiene el Maestro. Los apóstoles Santiago y Juan se adelantaron y, acercándose a Jesús, le hicieron una petición ambiciosa: querían ocupar los dos mejores puestos en el reino futuro.

Sin embargo, Jesús no reprendió propiamente sus aspiraciones, sino que les pidió que trataran de alcanzarlas, sin comprender que el único camino que conduce a la gloria pasa por la cruz. El que desee triunfar con Cristo deberá padecer con Cristo. Y esto es lo que ahora debía preocuparles.

Comprensiblemente, la ambición de los hijos del Zebedeo provocó el coraje de sus compañeros. Y Jesús, dejando a un lado el asunto de rangos y precedencias en el reino futuro, aprovechó la ocasión para enseñar a los discípulos cómo deben comportarse ahora en el seno de la comunidad. El Hijo del hombre ha venido a desempeñar en el mundo el papel de servidor y el acto supremo de su servicio será la entrega de su vida.

Así pues, el relato de hoy de San Marcos contiene el tercer y último anuncio de la pasión y muerte de Jesús: seguirlo significa un auténtico “vía crucis”, en el sentido pleno de la expresión. Ante esta realidad de donación y no de imperio, ante este camino del “servir” y “no ser servido”, aparece la reacción de los hermanos Santiago y Juan, dos discípulos envueltos en los ríos de las ilusiones políticas y de una religiosidad triunfalista.

Jesús acerca dos realidades paralelas y antitéticas: por un lado, están los poderosos que dominan, abusan y explotan (como el déspota de Nerón) y, por el otro, el desempeño de una función de responsabilidades que sirve como lo hace Jesús. Cada vez que el discípulo se pone de parte de la opresión y del poder es como si traicionara a su Maestro, vendiéndolo a quien mata y humilla. Cada vez que la comunidad cristiana se deja tentar por la fascinación del poder, se coloca en la lista de “los dominadores de este mundo que no conocen la sabiduría divina” (1 Cor 2, 8).

La regla de oro de la autoridad en el Evangelio es entenderla como servicio, donación y sacrificio por los demás: “Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado ejemplo, para que, como yo he hecho, así lo hagan ustedes” (Jn 13, 14-15).