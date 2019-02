Homilía DOMINICAL

Presbítero Manuel Ceballos García

¿Qué haces de extraordinario?

En la “lógica” de san Lucas, el amor es consecuencia de la aparición, gracias a Jesús, del amor soberano de Dios que desenmascara el sistema religioso-moral puesto en práctica por los escribas y fariseos. Este amor soberano de Dios se presenta como Gracia y, por lo tanto, como expresión de su Amor. Las consecuencias de la relación de Dios con cada uno de nosotros se traducen en un comportamiento semejante con los demás. Pero no es un amor de reciprocidad, sino como tarea de buscar siempre el bien del otro, pues así es el amor manifestado por Jesús. No es un amor filantrópico fruto de ser más liberal.

Este mensaje va a ser inquietante y medicinal. Y no se debe olvidar que, si bien es un mensaje para este mundo, no es de este mundo: por eso no pueden dejarse llevar por la “lógica” de este mundo, so pena de ser ineficaces; se les va a perseguir, se les va a odiar, y entonces no deben olvidar que para el odio no hay otra respuesta eficaz y salvadora, que el amor. Sobre este fondo hay que entender la serie de máximas que siguen, a modo de ejemplo práctico y no de código; pues Jesús no ha venido a promulgar una ley sino a traer la salvación.

Por lo tanto, el amor que propone Jesús —y lo confirma con su propia vida— se orienta hacia una de las fronteras más difíciles de superar, la de los enemigos. Ésta es, en efecto, la actitud de Dios que se refleja en el Salmo 102/103: “El Señor perdona todas nuestras culpas y no nos trata como merecen nuestros pecados”, porque en Dios la justicia queda vencida por el amor. Este mensaje queda muy claro en el célebre episodio que nos narra la primera lectura, cuando David, en el desierto de Zif, aunque tenía entre las manos a su adversario, eligió el camino del perdón.

En el texto del evangelio Jesús propone el principio normativo hasta los límites del infinito, extendiendo el amor también sobre los enemigos, a quienes pone un valor inaudito. Solamente san Lucas añade al precepto “amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a quienes les maldicen”. El discípulo cristiano debe incluir en este deseo de bien a todas las personas llegando incluso al área temida y hostil, la de los enemigos. El ejemplo claro es el de la “bofetada”, del “manto” y del “préstamo”.

San Lucas concluye proponiendo el modelo infinito, el amor de Dios: “Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso”. A través de esta “imitación” de Dios es como nosotros nos transformamos en sus hijos. Para san Lucas el amor es el principio unificador del cristiano con Dios: amen como Dios los ama. El que ha leído “El Señor de las moscas” de W. Golding tal vez se preguntó cómo fue posible que un grupo de niños, sobrevivientes de un desastre aéreo sobre una isla desierta, sufra una transformación tal que se dividen en tribus rivales, capaces de matarse entre sí. El demonio del odio siempre está agazapado en la puerta de nuestra casa. Pero la voz de Cristo sigue resonando: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian…”