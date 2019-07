Homilía Dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

Hacen falta obreros en la viña del Señor

Hoy escuchamos el comentario de Jesús sobre la abundante cosecha y la falta de obreros para recogerla. El dueño de los campos es Dios. A él toca elegir y enviar operarios a la mies. Y las personas solo pueden pedir al Señor que así lo haga. Ahora bien, para el envío que hace Jesús, no hace falta alforjas, ni sandalias, ni tan siquiera un bastón… Sobra todo lo que a nosotros nos parece lo más elemental, pues la única fuerza está en la Palabra de Dios y la mejor ayuda para llevarla a todas partes es la pobreza. El pobre, desprendido de todo y desarraigado de todo, es el único que tiene los pies ligeros para anunciar el Evangelio. Y esta prontitud es lo que hace falta ante la urgencia del Reino de Dios, que está ya cerca de nosotros.

La misión de la Iglesia en el mundo no es otra que la de predicar el Evangelio. Para cumplir esta misión no hacen falta grandes escenarios. Es tanta la prisa para anunciar el Reino de Dios que los enviados de Jesús no deberán detenerse a saludar a nadie en el camino. Los enviados de Jesús son gente de paz; pero la paz que traen consigo no será siempre bien recibida, ya que no es la comodidad, ni la tranquilidad, ni cualquier otra paz entendida como la entiende el mundo. Es la paz de Dios, una paz que solo se asienta sobre la justicia. Es el Señor el que da sentido y eficacia al anuncio de paz que hacen sus enviados.

Por lo tanto, la vocación apostólica tiene en la raíz la acción divina que genera los anunciadores de la Palabra. El ingreso en la comunidad de los discípulos y el testimonio no nacen de una particular predisposición o simpatía por el movimiento evangelizador o de intereses personales. La vocación cristiana tiene su fuente en “el dueño de la mies”; y también, sucesivamente, la fecundidad de la actividad misionera se alimenta solo con el contacto vivo, genuino y sincero con Dios en la fe, en la gracia y en la oración.

Hace una semana, el papa Francisco escribió —de su puño y letra— una carta a los católicos de Alemania, país donde ha sido duramente golpeado por las críticas. No les escribió para reclamarles, sino para animarlos a seguir firmes en su fe y en sus acciones de apostolado, sin desánimos ni desencantos. Les dice: “Coincido con ustedes en lo doloroso que es constatar la creciente erosión y decaimiento de la fe con todo lo que ello conlleva, no solo a nivel espiritual sino social y cultural”.

“Asumir y sufrir la situación actual —continúa el Papa— no implica pasividad o resignación y menos negligencia, por el contrario, supone una invitación a tomar contacto con aquello que en nosotros y en nuestras comunidades está necrosado y necesita ser evangelizado y visitado por el Señor. Es necesario, por tanto, recuperar el primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza porque, ‘evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma’”.