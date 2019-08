Homilía Dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

No amontones riquezas para ti

El hombre que se acercó a Jesús posiblemente haya sido una persona que pleiteaba con su hermano mayor porque éste, como primogénito, pretendería retener para sí toda la herencia paterna. Las aspiraciones legítimas de aquel personaje le moverían a solicitar la mediación de Jesús, a quien consideraba maestro de la Ley, pero Jesús pensó que su misión no debe mezclarse con estos asuntos.

La doctrina de Jesús ofrece en germen los principios de una auténtica renovación social, y su doctrina es doctrina para practicarla. Si Jesús se desentiende en este caso de un litigio entre dos hermanos, es porque considera que hay jueces en Israel que deben y pueden ocuparse de ello, y piensa que su oficio no es el de un juez.

Sin embargo, este hecho es para Jesús una buena ocasión para amonestar a sus oyentes, advirtiéndoles que no sean codiciosos. Pues de nada sirve acaparar riquezas si la vida está en manos de Dios y no en manos de la persona. La avaricia es una vana insensatez. Entonces Jesús ilustra esta doctrina con la parábola de aquel terrateniente preocupado tan solo por asegurarse un porvenir en la Tierra, lo cual lo convierte, delante de Dios, en un pobre hombre, un insensato, puesto que lo importante es usar de tal forma de los bienes temporales que podamos conseguir un “tesoro en el cielo”. “Hay quien es rico a base de atención y de ahorro; y he aquí la parte de su recompensa, mientras dice: ‘He encontrado descanso; ahora gozaré de mis bienes’, no sabe cuánto tiempo pasará todavía; dejará todo a otros y morirá”. En este bosquejo de Sirácide, sabio bíblico del siglo II a.C., está presente en germen la parábola de san Lucas del rico sobre quien está adherida la espada de la muerte: “Esta misma noche morirás”.

Se trata de una lección moral que en todas las culturas y en todas las religiones ha sido impartida ante las ilusiones generales de la “execrable hambre de oro” de la que habló el poeta latino Virgilio (Eneidas, III, 57), y que anuncia con claridad el libro del Eclesiastés: “Vanidad de vanidades y vana ilusión”, o sea, “un inmenso vacío”.

¿De quién será todo lo que has amontonado?, si esa vana ilusión penetra y resquebraja la riqueza que la persona considera como una indestructible base sobre la cual edifica su propio futuro de alegría y de vida. La sabiduría del Sirácide amonesta y previene: “El insomnio por las riquezas deteriora el cuerpo, el afán por ellas quita el sueño. El afán del desvelo no deja dormir y, como si se tratara de una enfermedad grave, quita el sueño” (31, 1-2). No debemos tener las manos llenas de cosas que hay que dejar caer al suelo, sino que es necesario ser ricos delante de Dios.