Homilía Dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

“¡He venido a traer fuego!”

En el Antiguo Testamento, el fuego es símbolo de realidades muy diversas. Qué cosa signifique concretamente aquí debe desprenderse de su contexto. Ahora bien, puede decirse que Jesús se refiere a un fuego espiritual, probablemente al Espíritu Santo que enviará desde el Padre para renovar la faz de la tierra o el establecimiento del Reino de Dios.

Pero antes de que esto suceda, antes de que el “fuego” prenda en el mundo, Jesús tiene que ser bautizado; esto es, deberá ser sumergido en un mar de dolores y en la misma muerte. Jesús desea ardientemente ese bautismo para consumar su obra redentora.

Desde el principio de su Evangelio, san Lucas presenta a Jesús como señal de contradicción. No cabe duda que Jesús quiere la paz y no la guerra: su saludo será siempre, y en especial después de su resurrección: “Que la paz sea con ustedes”.

Pero su paz no tiene que ver nada con lo que el mundo entiende por paz, porque esa es una falsa paz, asentada sobre muchos compromisos y encubridora de los conflictos reales. Contra esa falsa paz que consolida la injusticia del mundo, Jesús quiere la “guerra”.

Ante la persona de Jesús y su mensaje, los hombres se ven forzados a tomar posiciones: “El que no está conmigo, está contra mí”. La única opción que tenemos es Jesús.

La idea-fuerza para entender este relato del evangelio es esta: la decisión por el Reino de Dios no se puede aplazar, sino que debe ser prioridad, de modo que obligue a recurrir casi a los extremos para no retrasar tu “sí”. Algo así como lo que hizo el poeta ruso Serghei Esenim, a las puertas del suicidio: se retiró a una anónima habitación de un hotel; pero, repentinamente le brotó en el alma el deseo urgente de escribir una última poesía, pero en el hotel no había tinta. Entonces se hizo una herida en el brazo y con su misma sangre escribió su última poesía…

Jesús constantemente introdujo el sentido de la urgencia que nace del fondo del corazón, que rompe todas las tardanzas y las dudas, y que obliga a reducir casi a los extremos porque agarra fuertemente alma y vida. Darle tiempo al tiempo, es inducir a la pasividad, a la apatía y a la tardanza, al quedarse dormidos y, como en la parábola, quedarse fuera de la fiesta del Reino.

Jesús entró en la historia no como una presencia débil, inofensiva y neutra, sino como una explosión de fuego. Cristo opone su “espada” a la falsa paz de la superficialidad, de la indiferencia y de la trivialidad. La palabra del Señor es como una espada que penetra hasta lo más hondo del alma para poner al descubierto las intenciones del corazón. El discípulo que vive esta Palabra va a mirar a su alrededor el vacío, a experimentar la hostilidad, la incomprensión y, algunas veces, el odio.

Pero, delante de Jesús no hay tiempo para vacilaciones. Ahora o nunca…