Homilía Dominical

Presbítero Manuel Ceballos García

“¿Son pocos los que se salvan?”

He aquí una cuestión que preocupaba a los rabinos de aquel tiempo y que no hace muchos años ocupó a los teólogos: el número de los que se salvan. Los rabinos confiaban salvarse y pensaban que también se salvarían todos los hijos de Israel, con la excepción de aquellos que llevaban una vida francamente reprobable. El hecho de pertenecer al “pueblo elegido” pesaba mucho más en la conciencia de los rabinos que el comportamiento moral de una persona. Sin embargo, también se lee en el libro IV de Esdras 3,15: “Los que se pierden son más numerosos que los que se salvan”.

Jesús no responde a esa pregunta, más teórica que práctica. Él hace una llamada a la conversión diciendo que la vida eterna pide esfuerzo y exige el abandono de todo egoísmo. La “puerta estrecha” es una alusión al esfuerzo de una auténtica conversión. Además, la puerta no solo es estrecha, sino que, además, puede cerrarse en cualquier momento; por eso la conversión no debe dejarse para mañana.

Jesús hace una llamada apremiante a todos los hijos de Israel, a quienes ha sido enviado y que no acaban de aceptar su mensaje y su persona. Jesús ha venido a los suyos y ha plantado su tienda en medio de Israel; pero esa proximidad física no va a servir de nada a sus paisanos si no se convierten al Evangelio que Jesús anuncia.

Cristo, pues, en el relato del evangelio de hoy, añade un matiz polémico respecto de las mezquindades religiosas y racionalistas de todo tiempo. En efecto, la pregunta: “¿Son pocos los que se salvan?”, corresponde a uno de los temas debatidos por los rabinos. Algunos sostenían que todos los hebreos se salvarían por pertenecer al pueblo de Israel; otros restringían el horizonte a solo unos pocos elegidos. Jesús rompió ese esquema proponiendo la orientación “angosta” y cualitativa: lo verdaderamente importante es el empeño serio y personal por la búsqueda del Reino de Dios. Esta es la única garantía de estar por el camino que lleva a la luz de la salvación.

Jesús, pues, ilustra esta propuesta diciendo que la puerta es estrecha y que mucha gente se agolpa esperando poderla pasar. Se adelantan los que gritan su identidad a los cuatro vientos, pero la respuesta de Jesús es fría: “No los conozco ni sé de dónde son”. La elección de toda una vida de fe y de amor es la que abre las puertas del banquete eterno. Allí entrarán los verdaderos agentes de paz y de justicia, los verdaderos “fieles”.