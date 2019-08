Honran a Sara Poot de manera emotiva

Nueva Casa de la Cultura de Temax lleva su nombre

La yucateca Sara Poot-Herrera ha tenido un pie en los Estados Unidos y el otro en México. Profesora en el Departamento de Español y Portugués de la UC Santa Bárbara, ha sido una poderosa defensora de la literatura mexicana y hispanoamericana, indica la universidad en su portal digital.

Su beca y apoyo a la literatura iberoamericana le han traído numerosos premios, incluidos algunos de los honores más prestigiosos que otorga México.

Ahora, culminando un año académico extraordinario, ha sido honrada de manera bastante personal. Este verano, la ciudad de Temax, Yucatán, abrió la Casa de la Cultura “Dra. Sara Poot-Herrera ”. Su madre, Sara María Herrera-Arceo, nació en Temax y regresó en la década de 1980 como maestra. Ella permaneció allí después de su retiro.

Le dijeron que nombrar la casa como Poot-Herrera era la forma en que la ciudad enfatizaba su dedicación a una amplia franja de actividades culturales.

“Me preguntaba por qué la casa no tenía el nombre de mamá”, dijo. “Una persona me dijo: ‘Tu madre era muy importante para la educación, pero ahora estamos tratando de trabajar en la cultura’”.

La dedicación de la casa de la cultura en un edificio grande y nuevo estuvo acompañada de una celebración en toda la ciudad, que incluyó un desfile, bailarines regionales, música, fuegos artificiales y más. También asistieron el presidente municipal de Temax, el ayuntamiento y la secretaria de cultura de Yucatán.

Poot-Herrera , quien llamó a Temax “una ciudad nativa, bilingüe, antigua, mestiza y moderna”, se conmovió profundamente. “Estaba tratando de no llorar”, dijo. “Fuimos de la casa de mi madre a la ciudad (plaza). Fue una gran ceremonia. Todo el pueblo estaba allí. Esa noche estaba pensando en mi madre. Mis hermanos y mi hermana estaban allí. Mi hermana me dijo: ‘Tienes una gran responsabilidad ahora’. Por supuesto que lo sé. Me gusta”.

Poot-Herrera, quien recibió el Premio de Mentor de Graduados Sobresalientes de UC Santa Bárbara por el año académico 2013-14, dijo que solicitará libros para la casa de amigos, muchos de los cuales son escritores.

Serie de honores

La dedicación de Temax fue el último de los honores de Sara en México. A principios de año, ayudó a inaugurar la sala de lectura “Dra. Sara Poot-Herrera” en el Centro Cultural Hoctún, a unas 30 millas al sureste de Mérida.

El evento siguió a la conclusión del XII Congreso Internacional de UC-Mexicanistas, la asociación de académicos de la cultura mexicana con sede en UC Santa Bárbara, dentro y fuera de México, que reúne a más de cien académicos y escritores en los Estados Unidos, México y Europa.

“Qué alegría compartir ese día con niños y personas de todas las edades en esa ciudad”, dijo Poot-Herrera, cofundador y director del grupo. “Seguramente ayudaremos a llenar la sala con libros y lectores”.

Antes de eso, la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes de México (Bellas Artes) la nombró una de las “Protagonistas de la Literatura Mexicana”.

“Me dijeron”, dijo, “fue por mis contribuciones a la literatura mexicana, en términos de publicaciones, enseñanza, presencia cultural en México y México en California. Y, en gran medida, como cofundador y director de UC-Mexicanistas”.

Poot-Herrera estuvo acompañado en la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por la escritora Elena Poniatowska, el poeta David Huerta y la decana de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo. También asistieron escritores, académicos, estudiantes, antiguos alumnos, familiares, amigos y público en general.

“Fue una noche muy emotiva”, dijo.

Mirando hacia el futuro, en septiembre UC Mexicanistas abrirá un centro satélite de la Casa de la Cultura y la Sala de Lectura en el centro arqueológico maya de Uxmal, a unas 40 millas al sur de Mérida.

El próximo enero, la organización también tendrá un festival de poesía en Mérida, al que asistirá el poeta portugués Nuno Júdice más el gran número habitual de investigadores y escritores.