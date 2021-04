Honran el compromiso de colaboradores de Grupo Megamedia

Grupo Megamedia agradece el esfuerzo y compromiso de colaboradores que cumplieron 20, 25, 30 y 35 de servicio.

La entrega de las distinciones se efectuó en dos ceremonias distintas; una celebrada el sábado 10 de abril pasado, y la segunda ayer sábado 17, para cumplir con los protocolos de salud por la pandemia.

En total fueron 18 los colaboradores que recibieron reconocimientos, a quienes también se hizo entrega de relojes conmemorativos de esta efeméride.

¿Quiénes son los homenajeados?

La actividad fue presidida en las dos ocasiones por el director general de Grupo Megamedia, Carlos Menéndez Losa, quien destacó la importancia de la reunión; pues indicó que es fácil decir que cumplen 20, 30 o 35 años en la empresa, pero no lo es, de manera que agradeció la entrega de todos estos colaboradores y el aporte que dan a la organización en sus respectivas áreas.

Resaltó la labor que realiza cada uno de los colaboradores que recibieron el reconocimiento, particularmente el trabajo de Rita Elena Vázquez Peña, quien recibió un reconocimiento por 35 años de antigüedad, y de quien dijo ha sido pieza clave en la organización en los diferentes puestos que ha ocupado.

En el mismo sentido se expresó de Ligia del Rubí Andueza Moguel, quien también fue distinguida por 35 años en la organización, y con quien recordó varias anécdotas; como aquellos tiempos en los que se armaba en papel la edición del periódico a las 11 o 12 de la noche, “y si bien nos iba el primer ejemplar salía a las cuatro de la mañana”.

Indicó que ahora gracias a los adelantos tecnológicos y “al trabajo de muchos de ustedes y de toda la organización, a las 3 a.m. todos los ejemplares de todos los periódicos están en la calle”.

Hizo eco a las palabras expresadas momentos antes por Ricardo Juaristi González de Cossío, director de calidad y capital humano en Grupo Megamedia, quien también dirigió un mensaje a los asistentes, de quien retomó tres palabras: magia, pasión y práctica.

Expresó que nada es fortuito, pues está de acuerdo con la magia, cuando va sumada con el esfuerzo y la práctica, lo que ha hecho Grupo Megamedia.

Un compromiso que se forja día con día

Se refirió al funeral del rey Felipe de Edimburgo, que se efectuó ayer por la mañana (hora de México), el cual se realizó con una gran precisión, como acostumbran los británicos, todo bien planeado, y que salió con rigurosa perfección, con los responsables de realizar las transmisiones bien ubicados para que millones de personas que veían el acto pudieran apreciar la grandiosidad de la monarquía británica, “todo planeado para generar una imagen de perfección”.

Destacó que de todo ello se quedó con un mensaje, el rol de la institución, el cuidar la institución para que permanezca en el tiempo al margen de la simpatía o no que se pueda tener por una institución, y en ese sentido manifestó en Grupo Megamedia los logros no son fortuitos, no es una institución producto de la magia nada más, pues si se traduce magia como bendición, en una organización en la que la fe ha tenido un rol importante no puede ser magia, sino que la magia es la suma de esfuerzos.

Resaltó el importante rol que cada uno de los colaboradores homenajeados tiene en la organización, en el área de sistemas, venta de ejemplares y el contenido editorial “tan importante en nuestra organización que no sale de la nada, implica mucha preparación, sacrificio, relaciones, preparación de las ediciones”.

Enfatizó que si a la magia se le suma pasión, y a la pasión se le suma práctica, entonces las cosas salen mejor.

“Esta organización no es como cualquiera, para mí no lo es, por la gran diversidad de cosas que hacemos, por lo que significa para la comunidad, nuestras familias, (…) hoy Grupo Megamedia es producto de la suma de esfuerzos y la dedicación de cada uno de ustedes, no seríamos lo que somos si no tuviéramos el esfuerzo que cada uno pone desde sus respectivas trincheras. “Por más poderosas armas que pueda tener un rey, si no tiene un ejército bien organizado, planeado y capacitado es difícil ganar la batalla; nosotros hemos ganado muchas veces, a algunos les han tocado guerras difíciles, a otros complicadas, por el horario de trabajo, el momento en el que dejamos a nuestras familias solas, en el momento que tenemos que estar lejos”.

Agradeció el esfuerzo y la dedicación de todos los que recibieron los reconocimientos, el cual hizo extensivos a las familias de los colaboradores.

Ricardo Juaristi también agradeció el compromiso y fidelidad de los colaboradores a la empresa, y el acompañamiento que han dado a la organización.

Recordó que todos ellos han visto pasar diferentes eventos y han vivido numerosas experiencias, momentos que los han marcado.

Expresó un agradecimiento total a todos los homenajeados, “sobre todo en estos momentos en los que se vive un entorno complicado por el Covid-19, y en los que se requiere de la fortaleza que cada uno le imprime a la organización en los proyectos que desarrollan. Hoy somos lo que somos, gracias al esfuerzo de muchos valientes y gente comprometida como ustedes”.

Dijo que cada uno de los galardonados son parte importante de la historia de Grupo Megamedia.

“Gracias por compartir su tiempo y esfuerzo con nosotros, y gracias a las familias por compartirnos el activo más importante que tienen”.

Otros galardonados de la familia de Grupo Megamedia

Los galardonados, además de Rita Elena Vázquez y Rubí Andueza Moguel, fueron: Luis Alberto González Uribe, Brenda Jacqueline Sosa Sierra, Carlos Gerardo Ojeda Góngora, por 30 años de servicio; Hernán Javier Casares Cámara, por 25 años; Flor de Lourdes Estrella Santana, Zabdi Jaasiel González Sansores, Martha Elena Martín Cobá, Jorge de la Cruz Osorno Marín, Wilberth Fernando Sosa González, Luis Fernando Victoria Ayuso, David Fernando Domínguez Massa, Blanca Leticia Góngora Santos, Carlos Gabriel Lara Echeverría, Pablo Eddie Mendoza Aldaz, Paul Antonio Pacheco Olán y Samuel Tzec Cob, por 20 años de servicio.

En la entrega de reconocimientos acompañaron al director general otros directivos del Grupo, como Olegario Moguel Bernal, gerente general; Mario Elías Moisés, director comercial de cuentas corporativas; Fernando Mena Álvarez, gerente general de Uniprint; y Roberto Curiel Martínez, gerente de Dyred.

Tras la ceremonia, todos disfrutaron de un desayuno bufé.— Iris Ceballos Alvarado