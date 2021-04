Honremos a nuestros padres en todo momento y lugar

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canche Canul (*)

Hay mucho por lo cual agradecer a Dios en esta vida, un motivo para estar agradecidos es por los padres que tenemos o tuvimos si ya no se encuentran entre nosotros con vida, pues tanto nuestro padre y madre son o fueron esas personas especiales a través de los cuales Dios nos dio la vida, y han sido quienes nos amaron, cuidaron y protegieron mayormente cuando éramos débiles, es decir cuando no podíamos valernos por nosotros mismos necesitando y dependiendo de ellos.

Debemos honrar y bendecir a nuestros amados padres por todo el amor que nos han dado, y aun que pasen los años nunca olvidar todo lo que han hecho por nosotros.

Cuando no podíamos caminar, ellos con paciencia y amor nos enseñaron a dar los primeros pasos; cuando no podíamos comer por nosotros mismos, ellos nos alimentaron para crecer fuertes y sanos; cuando llegamos a tener un pequeño accidente cayéndonos, corrían hacia nosotros para levantarnos y ayudarnos.

Tan solo recordar lo mucho que hicieron, es motivo para siempre dar gracias a Dios por sus vidas, y debemos sentirnos privilegiados por los padres que Dios nos dio, y sabemos que no son o fueron perfectos, que quizá cometieron errores, pero ¿acaso alguien les enseñó a ser padres? ¿No verdad? Pues no existe una escuela para ser padres, ya que es una vivencia y aprendizaje de día a día, por ello no seamos tan duros con ellos, porque muchas veces solo vemos lo malo de nuestros padres, haciendo a un lado todo lo bueno de ellos, los momentos de amor, alegría y convivencia.

Valoremos y agradezcamos por todo lo que han hecho por nosotros, sometámonos a su autoridad, por que es la autoridad que Dios les ha dado sobre nosotros como hijos, tratémoslos con respeto en acciones y palabras aun cuando fuesen persona adultas, por que si les faltamos el respeto, al mismo tiempo le faltamos el respeto a Dios.

Recordemos que cuando envejezcan debemos procurar que nada les falte, por que es el tiempo en que los papeles se invierten, ahora ellos ya no podrán caminar, no podrán comer por sí solos, necesitarán de nuestro tiempo y ayuda, deberemos regresarles el tiempo, la dedicación y todo el amor que nos dieron cuando éramos tan solo unos niños indefensos, con amor y paciencia, agradezcamos a Dios por ellos y si en algo les hemos fallado u ofendido, recordemos que nunca es tarde para pedirles perdón.

Fundadora de Sublime amor

