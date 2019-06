Horacio Franco rebate a la senadora Jesusa Rodríguez

Horacio Franco rebatió a la senadora por Morena Jesusa Rodríguez, quien planteó desaparecer las becas del Fonca, que, a juicio del flautista, son piezas clave y necesarias.

“Los artistas necesitamos estirar siempre la mano”, expuso, y recordó que la misma actriz recibió becas. “Apoyo a Jesusa en su gran carrera… pero no estoy de acuerdo con que diga eso porque ella misma tuvo la beca Guggenheim (1990)”, indicó Horacio Franco.

“Si nos quitan eso nos dejan desprovistos de uno de los bastiones culturales más fuertes que tiene México. (…) Los artistas siempre tenemos que estirar la mano y decir: ‘Manténganos, porque les damos un bien pero es un bien intangible'”, expuso con énfasis.

La víspera, Jesusa Rodríguez reiteró, ahora como senadora, que deben desaparecer las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), creadas en el sexenio de Carlos Salinas, y agregó que está “en contra del arte subsidiado”.

“Los artistas, académicos y científicos tenemos que aguantar y bajarle a nuestros privilegios”, indicó en un foro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Al respecto, Horacio Franco rebatió a Rodríguez y sostuvo que los artistas no pueden sostenerse en un sistema en el cual la iniciativa privada no está preparada y no tiene incentivos fiscales para apoyar a los artistas de todas las disciplinas como hace el Fonca.

“No podemos sobrevivir sin becas”

“Los artistas no podemos sobrevivir sin esas becas. El Fonca es un sistema envidiablemente bien fundamentado, y que me perdone la maestra, pero es un sistema benemérito en este país, es un sistema total y absolutamente comprobado que funciona”.

Franco reivindicó el haber sido él becario; señaló que, al igual que muchos colegas, “han trabajado con sangre” para obtener esos apoyos, que ahora la senadora pide desaparecer. Si llegara a prosperar la propuesta de la senadora, el músico advirtió que darán la lucha para impedirlo.

También pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo tomen en cuenta a él y a otros que saben, como consejeros en temas de cultura, aunque se descartó para buscar un cargo público.

“(Los creadores y artistas) no somos fifís, somos igual de trabajadores, nos doblamos el lomo enseñando, tocando, estudiando, poniendo el nombre de México en alto. Al parecer ahorita no están escuchando a nadie y sí tienen que escuchar a toda la gente que podemos aportar algo… son de la cuarta transformación, iban a ser muy incluyentes, tienen que serlo, desde el señor presidente”, señaló.

Insisten en que no hay dinero

Consejero de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, que preside la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, Franco contó que la instancia carece de fondos y apenas el 21 de mayo sus miembros se reunieron.

La siguiente cita será en agosto. Añadió que él se reunirá la próxima semana con Eduardo Villegas, responsable de la Coordinación, para plantearle la necesidad urgente de tener dinero.

No tiene tiempo de nada

“Necesita el señor Presidente urgentemente poner dinero, no para nosotros, no para mí, para los proyectos”, expuso Horacio Franco. – ¿A la reunión fue la esposa del presidente? – Sí. Nos dijo: “Estoy igual que ustedes, no quiero ser presidenta de nada, no tengo tiempo, tengo muchas obligaciones, soy un miembro más”.