Hoy condecoran a Raúl Alexis con la “Guty Cárdenas”

Honrado con una medalla

El cantante y compositor Raúl Alexis Arjona Perera recibirá esta noche la Medalla “Guty Cárdenas” en el marco del 54 aniversario de la Serenata de Santa Lucía.

“Me siento muy contento y agradezco a todas las personas que me apoyaron, a todos los yucatecos”, indicó al Diario por vía telefónica.

Conocido en el ambiente artístico únicamente con su nombre de pila, el músico reconoció que la medalla es algo que no esperaba, ya que desde hace tiempo no vive en Mérida. “Ahora vivo en Cancún, donde todos los días canto mis canciones en los restaurantes”.

Sin embargo, comentó que en la entidad aún conserva grandes amistades como Luis Pérez Sabido, Enrique “Coqui” Navarro, Maru Boeta y Maricarmen Pérez. De hecho con esta última planea grabar un disco antes de que finalice el año.

Raúl Alexis, quien en su juventud formó parte del trío Los Navegantes junto a su hermano Pedro y el veracruzano Roberto Magallanes, consideró que recibirá la presea en un buen momento. “Sigo vivo y activo, porque sería terrible que me hicieran un reconocimiento cuando ya me enterraron, pero yo me mantengo más o menos bien a mis 74 años cumplidos”.

La ceremonia, en la que se espera la presencia del alcalde Renán Barrera Concha, está programada para las 9 de la noche. También estará presente Luis Pérez Sabido, presidente de la Asociación “Ricardo Palmerín”, que es el organismo que dictaminador de la presea.

Deleitará al público

En la velada, Raúl Alexis aprovechará para cantar tres temas de su autoría: “Gracias”, “Una canción dentro de mí” y “Bohemia”. Además de las ya mencionadas, Raúl Alexis también compuso “Mejor me debo ir” con la que obtuvo en 1983 el segundo lugar en el Festival Peninsular de la Canción, y “Déjame verte bien” que, en voz de Vidal de Aranda, ganó en 1986 el primer lugar en el Festival de la Canción de la Televisora Yucateca.

Por su parte, Luis Pérez Sabido recordó que la presea es entregada por el Ayuntamiento a poetas y compositores de la canción yucateca, y que el primero en recibirla fue Armando Manzanero en 1967.

A la fecha 52 personalidades han recibido el reconocimiento, entre ellos Ermilo Padrón López, Pastor Cervera Rosado, Manuel López Barbeito, Estela Puerto de Pompeyo, Sergio Esquivel, Luis Demetrio, Judith Pérez Romero, Luis Pérez Sabido, Ligia Cámara, Angélica Balado y Ramón Triay Pedrero. En los últimos años los recipiendarios fueron Teté Mendoza, Felipe Pérez Pacho y Jorge Buenfil.

La presea es de oro y lleva en una de sus caras el escudo del Ayuntamiento, y en la otra el nombre de la medalla y del recipiendario.— Jorge Iván Canul Ek

Multimedia

Sigue el link http://goo.gl/4xQgQq para ver un vídeo de Raúl Alexis Arjona Perera cantando su tema “Cuando sueño contigo”