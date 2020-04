Tropezón en el espacio

Hoy se cumplen 50 años del inicio de la misión del Apolo 13

La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha obligado a la humanidad a improvisar tratamientos para los enfermos y maneras de seguir activa evitando los contagios. Lo desconocido tomó por sorpresa al mundo y éste ha tenido que adaptarse a sus condiciones.

Ahora imaginen que lo inesperado se presentara cuando se encontraran a 300 mil kilómetros de distancia de su casa... del planeta Tierra.

Eso fue lo que le sucedió a la tripulación del Apolo 13, la misión de la NASA que debía colocar por tercera ocasión consecutiva a seres humanos en la Luna y que partió del Centro Espacial Kennedy, en Florida, el 11 de abril de 1970, hoy hace exactamente cincuenta años.

Antes del lanzamiento ocurrieron algunos imprevistos técnicos y humanos que, sin embargo, no detuvieron la cuenta regresiva del viaje de James A. Lovell, comandante de la misión; Alfred Haise y John Swigert en dirección al paraje Fra Mauro del satélite.

Los desafíos más grandes los enfrentarían a partir del tercer día de vuelo, cuando, estando a 300 mil kilómetros de la Tierra, estalló un tanque de oxígeno en el segmento de servicio, lo que desencadenó una serie de desperfectos que limitaron la capacidad de generación de electricidad y agua de la nave y anularon cualquier oportunidad de descender en la Luna.

Sin supersticiones

Después del triunfal regreso de la tripulación, Lovell declaró a los medios de comunicación que no era una persona supersticiosa, así que “no me preocupé cuando me asignaron al Apolo 13”.

Otros en su lugar, con una forma de pensar menos científica, habrían considerado de mal agüero que días antes se reportara el sobrecalentamiento de un taque de helio en el módulo lunar (el Acuario), un pronóstico meteorológico con posibilidad de relámpagos para la jornada de lanzamiento y el diagnóstico de rubeola de Charles Duke, el piloto de reserva del módulo lunar.

Los tripulantes titulares de la misión se entrenaban junto a sus suplentes, de ahí el temor de que Duke les hubieran contagiado el virus y enfermaran durante la misión. Pero el único que no lo había contraído de niño, y por lo tanto no era inmune, era Thomas K. Mattingly, quien se preparaba para ser el piloto del módulo de comando (el Odisea). Lovell dispuso su sustitución por Swigert.

Durante el lanzamiento, uno de los motores de la nave dejó de funcionar más de un minuto antes de lo previsto, según el relato que el Diario hizo de la misión hace medio siglo.

La nave, que alcanzó los cielos con el impulso de un cohete Saturno V, partió con el objetivo de explorar el Fra Mauro, un valle “rodeado de antiguas y escarpadas paredes y cráteres erizados de rocas”, y, al cabo de 10 días, regresar con las muestras de roca “más antiguas jamás vistas por el hombre, quizás procedentes de hace cinco mil millones de años o hasta del nacimiento del sistema solar”.

El 13 de abril —lunes, como este año—, los astronautas acababan de terminar una transmisión de televisión sobre la vida y el trabajo en un ambiente de gravedad cero cuando explotó el tanque de oxígeno número 2 en el módulo de servicio, lo que hizo que también fallara el tanque número 1 y se perdiera la provisión de electricidad y agua del Odisea.

A las 9:08 p.m. de Mérida la tripulación percibió las señales del estallido. El primero en pronunciar el célebre mensaje “Houston, hemos tenido un problema aquí” (y no “Houston, tenemos un problema”) fue John Swigert. Segundos después, James Lovell lo repitió para informar de la baja de voltaje en uno de los circuitos eléctricos principales.

En el recuento histórico de la NASA sobre el Apolo 13 se indica que una hora y media después de la explosión astronautas y controladores en Houston acordaron el traslado de la tripulación al Acuario para usarlo como bote salvavidas y aprovechar sus suministros de oxígeno y agua, al igual que de energía, una parte de la cual fue transferida a las baterías del Odisea.

El consumo de agua se limitó a 177 mililitros al día por persona, por lo que al regresar a la Tierra los astronautas estaban deshidratados (Haise, incluso, desarrolló una infección en las vías urinarias).

En un simulador en Houston se probaron nuevos procedimientos antes de recomendarlos a la tripulación. Con bolsas de plástico, cartón y cinta adhesiva se ideó la forma de conectar los sistemas de expulsión de dióxido de carbono del módulo de comando al Acuario.

Como el Diario explicó a sus lectores en 1970, debido a que al ocurrir el accidente la nave ya había entrado en la trayectoria de alunizaje era necesario modificar su rumbo para enfilarse a la Tierra. Para conseguirlo se recurrió al motor de descenso del módulo lunar, que, aunque no había sido diseñado para esa tarea, permitió a la nave rodear la Luna para colocarse en la ruta de regreso al planeta y acelerar su velocidad para ganar tiempo de viaje.

El reingreso también planteaba desafíos. Para efectuarlo los astronautas debían trasladarse de nuevo al Odisea y desprenderse primero del segmento de servicio y, minutos antes de la reentrada, del Acuario, que se desintegró en la atmósfera terrestre.

Conmoción

Mientras la tripulación tomaba las decisiones que finalmente la harían descender a salvo el 17 de abril en el Océano Pacífico, cerca de Samoa, los habitantes de la Tierra seguían conmocionados las noticias. A pesar de que en los comentarios de la gente se advertía “un punto de superstición por tratarse de la misión número 13 de la Apolo”, según informaba el Diario, “la creencia general es que finalmente se impondrá la pericia de los cosmonautas y la gran valía de la tecnología espacial de Estados Unidos”.

El papa Paulo VI, quien meses antes había recibido en audiencia a James Lovell, se mostró especialmente consternado por la suerte del Apolo 13. Exhortó a los fieles a rezar por el regreso de “los héroes del espacio”, les dedicó una misa privada matutina y confesó que compartía “el temor universal por la seguridad” de los astronautas.

Incluso opinó que el destino de la misión simbolizaba el conflicto entre las leyes de la naturaleza y la tecnología, “la cual otorga hoy a la vida del hombre una nueva y superlativa plenitud de experiencia y fuerza”.

Al igual que el resto del mundo, el Santo Padre vio por televisión la transmisión del reingreso de la nave. “Cuando la cápsula se posó en el mar, ‘se puso de pie y dio gracias a Dios con una plegaria’”, decía la nota.

En plena Guerra Fría, el gobierno de la Unión Soviética ordenó a naves de su flota en el Pacífico que navegaran a la zona prevista de entrada para “prestar ‘la mayor ayuda posible’ en la operación de rescate” y “elogió el ‘valor y sangre fría’” de Lovell, Swigert y Haise. Incluso atendió una solicitud hecha por Estados Unidos a varios países europeos para que suspendieran transmisiones de radio en las bandas que usaría la misión durante su reingreso.

La odisea del Odisea terminó a las 12:08 p.m., tiempo de Mérida, después de 142 horas y 54 minutos de vuelo. Al salvamento de la tripulación acudió el portahelicópteros Iwo Jima, cuya banda de música la recibió con el tema “Acuario” del musical “Hair” y el repostero de abordo, con un pastel para 700 personas.

El presidente estadounidense Richard Nixon, quien opinó que “el amerizaje seguro de una misión en peligro constituye, a su modo, un éxito tan grande como el descenso y el retorno de la Luna”, dispuso que ese domingo 17 fuera considerado Día Nacional de Acción de Gracias.

Al día siguiente, el mandatario viajó a Houston para otorgar la Medalla de la Libertad al equipo de operaciones del Apolo 13 y, posteriormente, a Honolulu para concedérsela a los tres astronautas.

En su “condición de cristiano”, Nixon dijo que lo sucedido “nos recuerda voces que a veces olvidamos” y que “las máquinas a veces se descomponen y entonces el ser humano cuenta”.

Calificó el regreso de los astronautas como “triunfo del espíritu humano” y los ofrecimientos de ayuda, como una señal de “la verdadera hermandad que une al hombre”.

Significado

James Lovell, quien participaba por cuarta ocasión en un viaje espacial y ya había dado una vuelta a la Luna con el Apolo 8, aseguró que “nadie sabe a ciencia cierta cuánto significa la Tierra hasta que no se va de ella”.

“Lo que hay aquí en la Tierra es algo que realmente uno no lo disfruta y no lo comprende, hasta que de pronto no lo tiene”, declaró el comandante de la misión.

Una vez de vuelta en Houston, los astronautas atribuyeron el final feliz de su travesía a la coordinación y cooperación del equipo de la misión, la capacidad para reaccionar rápidamente ante la emergencia y la buena suerte de que el accidente se presentara cuando todavía contaban con el módulo lunar.

Sin embargo, el administrador general de la NASA, Thomas O. Paine, reconoció que la agencia había “sufrido un revés” que, aunque grave, “pudo haber sido mucho peor”.

“No hay duda de que el hombre continuará explorando la Luna. Hay riesgos, pero son riesgos que hemos enfrentado en el pasado”, predijo.— Valentina Boeta Madera

Saludo mexicano al Apolo 13

Texto del mensaje enviado el 17 de abril de 1970 por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, a su homólogo de Estados Unidos, Richard Nixon, con motivo del regreso del Apolo 13 a la Tierra:

“Al igual que mis compatriotas seguí con gran preocupación la suerte de los astronautas Lovell, Swigert y Haise desde que se supo el grave contratiempo que sufrió el Apolo 13. Ahora que han llegado con bien a nuestro planeta, quiero expresarle la satisfacción profunda que ello nos ha causado. Reitero a Vuestra Excelencia la seguridad de mi alta y distinguida consideración”.

