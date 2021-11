Iglesia de San Cristóbal se llena de feligreses en honor a la Virgen de Guadalupe

MÉRIDA.- La iglesia de San Cristóbal se llenó hoy de feligreses vestidos con coloridos ternos yucatecos y mestizos ataviados con guayabera blanca, en un día de fiesta religiosa por la bajada de la venerada imagen de la virgen de santa María de Guadalupe, patrona de México y de América.

En solemne misa que ofició el párroco de San Cristobal, el padre José Gilberto Pérez Ceh, los feligreses llenaron de fervor, música de mariachi, estruendos por la explosión de voladores y las hiladas de petardos y de aplausos el santuario de la virgen de Guadalupe.

Tradicional gremio de Mestizos y Jaraneros

La presencia de las mestizas y mestizos fue porque este día es el tradicional gremio de Mestizos y Jaraneros, quienes hicieron sentir su presencia con voladores, charangas, donación de despensas y solemne procesión en el atrio e interior de la iglesia del centro de Mérida.

El momento cumbre de la eucaristía fue precisamente cuando colaboradores del párroco bajaron la imagen de la guadalupana de su habitual lugar en la iglesia, la pasearon por el atrio y el interior del templo entre cánticos, aplausos y respeto y la colocaron en un altar especial, decorado con los colores de la bandera nacional, adornado con flores blancas, una corona real y candeleros de color dorado.

Llegarán los peregrinos

A partir de hoy, la Virgen de Guadalupe recibirá en ese altar especial y en su santuario a los 150 grupos de peregrinos inscritos hasta el momento. Ante la gran asistencia de peregrinos, el párroco informó que programaron misas a las 7, 8:30 y 12 del dia y en la tarde, a las 6 y 7 para recibir a las peregrinaciones.

El padre Pérez Ceh pidió a los feligreses que si en las misas se llena el cupo de la iglesia, permanezcan en el exterior y también que se respeten los protocolos sanitarios.

"Este año, hay buen numero de peregrinos que van a venir al santuario para rendir homenaje a la virgen, quisiéramos que se desborde esta alegría y fe, pero todavía estamos en pandemia, hay que respetar todos los protocolos", dijo el sacerdote, quien honró la memoria de Carlos Cervera padre, fallecido el año pasado porque era un fiel custodio de la virgen de Guadalupe.

El padre destacó en su homilía el don de la generosidad y exhortó a los católicos a dar parte de su tiempo al Señor.

"Cuesta trabajo ser generoso con los hermanos y con Dios, pero no solo es dar cosas, sino dar nuestro tiempo, dar palabras a quienes lo necesitan, mientras no se vacíe esa generosidad, los que den sobras nunca estará Dios en su corazón", dijo el sacerdote. "Los que sean generosos de corazón recibirán la vida eterna. No tengamos miedo de ser generosos, aun cuando nos quedemos con las manos vacías".

Después de la misa y procesión los mariachis le dedicaron una serenata y luego los fieles oficiaron rezos a la virgen de Guadalupe.

