Imagen de la Virgen de los Remedios que trajo Cortés, ¿en Santiago?

Una imagen que trajo Hernán Cortés a América durante la conquista española estaría en la iglesia meridana de Santiago.

De acuerdo a investigaciones del antropólogo Indalecio Cardeña Vázquez, la efigie mariana, ahora vestida con el ropaje de la advocación de la Virgen de la Candelaria, sería una de las representaciones que el conquistador trajo de España a México.

Un extracto

A continuación, un resumen del texto con los hallazgos del experto en historia y estudios arqueastronómicos, que titula La Virgen de los Remedios en la iglesia de Santiago, en Mérida, Yucatán.

"Hace 9 años, en 2012, concluí un ensayo, que en aquel entonces consideré la primera parte de una investigación más amplia para realizar, y que por diversos motivos he ido aplazando".

"La publicación realizada la semana pasada, en la página de Facebook de la Parroquia de Santiago de esta ciudad de Mérida, de una fotografía de la Virgen de la Candelaria, con motivo de la festividad de esta advocación mariana, trajo a mi memoria aquel ensayo inédito, que pronto será publicado y del cual presento ahora un extracto".

Fachada de la iglesia de Santiago Apóstol, en el barrio meridano del mismo nombre.- Foto de Facebook

Escultura de valor

"Esa imagen de la Virgen de la Candelaria, corresponde a una escultura de esa iglesia de Santiago, a la que se le han otorgado cuando menos dos advocaciones, en los últimos quince años".

"Sin embargo pareciera ser que su advocación verdadera sería la de los Remedios, a partir de la evidencia bibliográfica, documental y estilística que hay al respecto".

Muy antigua

"Por otra parte, esta imagen de la Virgen María aparentemente tendría un alto valor histórico que se estaría remontando a principios del siglo XVI".

"El tiempo transcurrido desde la escritura de ese ensayo, no ha invalidado las observaciones efectuadas en 2012".

"Tan sólo ha evidenciado la necesidad de realizar investigaciones de arte sacro en Yucatán, un campo que pareciera haber sido olvidado.

Escultura del siglo XVI

"En la parroquia de Santiago de esta ciudad, se conserva una escultura de madera de la Virgen María, de unos 60 cms. de alto, de la cual se desconoce actualmente su advocación: unos dicen que es la Virgen del Rosario y otros que la Virgen de la Candelaria, sin que existan atributos que avalen uno u otro título, salvo el Niño Jesús que sostiene en la mano izquierda".

El retablo del templo de Santiago, en el céntrico barrio de Mérida.- Foto de Facebook

Señora de los Remedios

"El Obispo Crescencio Carrillo y Ancona en su obra El Obispado de Yucatán, Carrillo y Ancona manifiesta que: "… En la Parroquia de Santiago de esta ciudad de Mérida, y que es la Parroquia de indios más antigua, se conserva hasta hoy una pequeña imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Acaso sea la misma que trajo consigo Hernán Cortés, y á la que erigió un altar en Cozumel, si no fuese la que trajo Córdoba ó Juan de Grijalva."

Las evidencias

Las fuentes coloniales señalan que Hernán Cortés pudo haber traído en su viaje de conquista, varias imágenes de la Virgen de los Remedios, que fue dejando en algunos adoratorios indígenas precolombinos de los diversos lugares de su itinerario, luego que retiraba de esos sitios, deidades prehispánicas.

En Cozumel

"Las crónicas indican que en la península de Yucatán, Cortés dejó una de tales imágenes en Cozumel. Sin embargo, no mencionan que Francisco Hernández de Córdoba o Juan de Grijalva, hayan traído en su viaje, alguna escultura de esa advocación mariana".

Hay indicios

"La imagen de la Virgen de los Remedios que cita el Obispo Carrillo y Ancona en la iglesia de Santiago, no es posible observarla ahora en esa Parroquia, tan sólo la escultura citada líneas arriba, sencilla en su apariencia, la cual podría ser la referida por el prelado, a partir de los escasos caracteres que tiene y que se convierten en indicios de ello".

Documentos

"En el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, se conservan cinco inventarios del siglo XIX de la Parroquia de Santiago, correspondientes a los años de 1861, 1865, 1874, 1886 y 1892, en los que se menciona, al hacer la relación de las imágenes de ese templo: “Una imagen de la Señora de los Remedios con tres cuartas de cuerpo”, así como las alhajas y la urna de esta escultura".

Otra imagen de la impresionante fachada de la sede de la parroquia de Santiago.- Foto de Facebook

Sin joyas

"Tales alhajas no las porta ahora esta imagen, ni tampoco se observa la urna. La desaparición de estas prendas, pudo haber ocurrido durante el período revolucionario en Yucatán, pues el conjunto arquitectónico de la iglesia de Santiago, así como su interior, fueron mutilados en 1916".

Anotaciones finales

"Al considerar todo lo anteriormente expuesto, podemos señalar, del mismo modo que el Obispo Carrillo y Ancona afirmaba en 1892, la existencia de una imagen de la Virgen de los Remedios en la Parroquia de Santiago, durante el siglo XIX".

Atributos sólidos

"Asimismo, con base en los inventarios del siglo XIX de esa parroquia, y en la evidencia física de una escultura de la Virgen María que ahora hay en esa iglesia, de la cual se desconoce su advocación, pero que presenta algunos atributos que corresponden al título de los Remedios, es posible decir que esa imagen es la Virgen de los Remedios que refieren tanto el prelado Carrillo y Ancona, como los inventarios del siglo XIX de la iglesia de Santiago".

La de los conquistadores

"En relación con la idea que el Obispo Carrillo y Ancona, presenta en su libro El Obispado de Yucatán, de que la imagen que hay en la parroquia de Santiago "…Acaso sea la misma que trajo consigo Hernán Cortés, y á la que erigió un altar en Cozumel, si no fuese la que trajo Córdoba ó Juan de Grijalva.".

"Esa talla, estilísticamente correspondería a la escultura española de principios del siglo XVI, por lo que se podría decir con el prelado: posiblemente sea la que trajeron los conquistadores".

Quién la trajo

En este punto debe señalarse que para Carrillo y Ancona, esa imagen era la que trajeron los conquistadores. Quién específicamente la trajo, fue su duda: Hernán Cortés, Francisco Hernández de Córdoba o Juan de Grijalva.

Una de las cinco

"Hoy podríamos decir, con base en las crónicas, que la talla que se encuentra actualmente en la parroquia de Santiago, en Mérida, Yucatán, habría sido una de las, cuando menos, cinco imágenes de la Virgen María que trajo consigo Hernán Cortés y que fue dejando una en algunos de los lugares donde llegaba: Cozumel, Tabasco, Cempoala, Tlaxcala, y Tenochtitlán.

Sin embargo, ésta es una idea que debe ser corroborada".

Por Indalecio Cardeña Vázquez