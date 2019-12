Imágenes y frases para desear feliz Navidad este 2019

El 2019 se acaba y solo quedan las celebraciones, entre ellas, Navidad es especial, pues reúne a la familia y los hace convivir. Sin embargo, ya sea porque algunos familiares se encuentran lejos o simplemente porque no se nos dan las felicitaciones, a veces no encontramos como decir ¡Feliz Navidad! No importa cuál sea tu caso, aquí una recopilación de frases e imágenes que te ahorrarán la búsqueda de tu felicitación por WhatsApp.

Imágenes de Navidad en 2019

Frases para desear Feliz Navidad este 2019

Te presentamos algunas frases para desear Feliz Navidad y sus autores, puedes tomar la que más te guste y armar tus felicitaciones de una manera creativa.

“Que esta Navidad se enciendan nuestras pequeñas luces y podamos decir de verdad: ¡feliz Navidad!”

– Anónimo

“Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas”

– Anónimo

«Ojalá pudiéramos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año»

– Harian Miller

«El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad»

– Charles Dickens

«Cuando a alguno que se siente olvidado, abandonado, tú le muestras estima como hermano. Estás llevando la Navidad a su corazón»

– Anónimo

«Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la navidad como algo brillante»

– Anónimo

«Feliz, feliz navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo, las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar»

– Anónimo

«La navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón»

– Anónimo

Más frases para acompañar tus imágenes navideñas

«Si no sabes que regalar a tus seres más queridos en Navidad, regálales tu amor»

– Anónimo

«Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año»

– Charles Dickens

«No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante»

– Anónimo

«Viene cada año y vendrá siempre. Y con la Navidad vienen los recuerdos y las costumbres. Esos recuerdos cotidianos humildes a las que todas las madres nos agarramos. Como la Virgen María en los rincones secretos de su corazón»

– Marjorie Holmes

«La navidad, agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es mucho es mucho más suave y más hermoso»

– Anónimo

«¿Qué es la navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz»

– Agnes M. Pharo

«Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos. Porque no son los adornos, no es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante»

– Anónimo

Que tengas una ¡Feliz Navidad y próspero año Nuevo!

