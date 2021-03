Impactante vídeo muestra cómo un Iceberg se separó de la Antártida

Este movimiento provoca una gigantesca grieta que resultó asombrosa a los ojos de los científicos que monitoreaban el bloque de hielo.

ANTÁRTIDA.— Un gran iceberg se está desprendiendo de la Antártida. El bloque de hielo es de unos mil 270 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de la ciudad de Nueva York.

Científicos detectaron las primeras grietas en el hielo hace casi diez años, pero la madrugada del viernes 26 de febrero, un bloque de hielo se separó.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm - A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



📽️ #NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021

Asimismo, se informó que este se sitúa a menos de 20 kilómetros de la estación británica Halley VI, donde trabajan 12 científicos que fueron evacuados con anticipación a mediados de febrero, informó el centro de investigación polar British Antarctic Survey (BAS).

¿Qué pasará con el iceberg?

Jane Francis, directora del BAS, indicó que hay dos opciones: “O el iceberg se aleja o encalla y se queda cerca de la plataforma de hielo de Brunt”.

BAS glaciologist Ollie Marsh shows how the new iceberg #A74 recently calved of the #BruntIceShelf is drifting with the tides 👇 https://t.co/tadDbzwMop — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 27, 2021

La especialista explicó que este bloque de hielo se trata del tercer gran abismo que se ha formado en la última década en la plataforma Brunt, que es la protuberancia flotante de glaciares que han fluido de la tierra hacia el mar de Weddell, al sur del Océano Atlántico.

“Nuestro trabajo ahora es vigilar de cerca la situación y evaluar cualquier impacto potencial de este desprendimiento en la plataforma de hielo restante”, afirmó por su parte el director de operaciones del BAS, Simon Garrod.

Scientists at @BAS_News in Antarctica have been expecting a big calving event for at least a decade. This morning, it finally happened when a massive iceberg broke off the Brunt Ice Shelf.#brunticeshelf #antarctica #iceberg pic.twitter.com/uG1BIUfd9G — Pattrn (@pattrn) February 26, 2021

El iceberg tiene un gran tamaño, pero no alcanza al A-68A, que se desprendió en julio de 2017 de la plataforma de hielo Larsen C, en el lado occidental del mar de Weddell, indicaron los científicos de BAS.- Con información de Efe.

