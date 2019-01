Importantes chefs serán invitados al Mérida Fest 2019

Dejarán buen sabor de boca

Con la participación de destacados chefs como Javier Plascencia y Édgar Núñez se llevarán al cabo la novena edición de las Jornadas Gastronómicas dentro del Mérida Fest 2019, actividad que contempla un encuentro con el público en el que los invitados compartirán experiencias, el Festival del Sabor y una cena benéfica que apoyará al DIF Municipal.

El miércoles 16 y jueves 17 próximos se realizarán las Jornadas, en las que además de los chefs ya citados participarán dos reconocidos chefs yucatecos: Regina Escalante Bush y Pedro Evia Puerto, quien es coordinador del evento.

La actividad arrancará el miércoles a las 11 horas en el Centro Cultural Olimpo, donde se llevará al cabo el Encuentro con los chefs, en el que compartirán sus experiencias y hablarán sobre sus proyectos. Es abierto a todo público, pero suelen acudir en su mayoría estudiantes de gastronomía, quienes se empapan y retroalimentan de los conocimientos de los invitados.

Pedro Evia resaltó la calidad de los chefs invitados a las Jornadas, como es el caso de Édgar Núñez, quien por séptima ocasión participará, cuyo restaurante SUD 777 está en la posición 64 del conteo The World´s Best Restaurantes y el 11 en el conteo Latin America’s 50 Best Restaurants; Javier Plascencia, de Tijuana, quien tiene nueve restaurantes en esa región del país, cada uno con innovadores conceptos; y Regina Escalante, yucateca, propietaria del restaurante Merci, quien en pocos años ha ganado proyección por el concepto gastronómico que maneja y recientemente tuvo participación en una serie de Netflix llamada “Salt, Fat, Acid, Heat”.

También el miércoles 16, pero a partir de las 19 horas, se realizará el Festival del Sabor en el Remate de Paseo de Montejo, en el que participarán siete food trucks y siete taquerías de comida tradicional yucateca, entre los que están: Wings Wagon, Alebrije, Ago Go, Cuco Móvil, Ancora, Gallo Loco, Wayan’e, El negro Gil, Tortas Don Omar, La Poderosa de Altabrisa, taquería La Lupita, taquería Kanasín y La Comelona.

En el sitio pondrán a la venta sus productos para la concurrencia, y la actividad estará animada por varios grupos musicales, como son: Los Victoria, Insensatez, Té para dos ft. Zaid Nasser y Omar Badillo.

Diana Castillo Laviada, presidenta del DIF Municipal, invitó a la cena a beneficio de la institución que preside, tal como se ha hecho desde hace siete años.

La cena será el 17 de enero en el restaurante Kuuk a las 21 horas, y serán los chefs participantes de las Jornadas los responsables de preparar los platillos.

El cupo es para 100 personas y los boletos tienen un precio de $1,000. Los recursos obtenidos servirán para comprar sillas de ruedas que se donarán a las personas más necesitadas, pues es una de las principales demandas que reciben por parte de la población vulnerable.

Irving Berlín, director de Cultura, resaltó que la gastronomía es parte fundamental de la cultura de una ciudad, y es por ello que incluyen este tipo de actividades en el Mérida Fest.

Los boletos para la cena benéfica están a la venta en el DIF Municipal (calle 64 entre 65 y 67 del Centro) de 8 a 15 horas y en la Dirección de Cultura (calle 59 entre 52 y 54, Centro). Informes al 942-00-00 extensiones 84270 y 83541.— Iris Ceballos Alvarado