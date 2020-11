Impulso Universitario: firme en lograr el objetivo de "El arte por la educación"

La contingencia sanitaria no alteró los planes de realizar “El arte por la educación” a beneficio de la formación integral de estudiantes de nivel superior.

Con unos 300 beneficiarios en la actualidad, la asociación civil Impulso Universitario consideró que la pandemia no debía detener sus planes de ayudar a estudiantes de nivel superior a recibir formación integral.

Por esa razón decidió seguir adelante con la organización de la subasta “El arte por la educación”, que en su edición número 15 adoptará un formato híbrido, de contacto presencial y virtual.

La venta de las 60 obras realizadas por 58 artistas comenzará el próximo lunes 30 y se extenderá hasta el 5 de diciembre en una plataforma digital. A los interesados en hacer una oferta por las piezas se les permitirá verlas en persona.

Seis de esos trabajos y sus creadores se presentan en esta entrega, con textos de María Teresa Mézquita Méndez.

Se puede conocer más de la subasta en el sitio www.iu.org.mx, el correo contacto@iu.org.mx y el teléfono 9999-48-27-17.

Celina Fernández

Celina Fernández aporta a la subasta “La ventana”, una litografía intervenida de 48 por 36 centímetros

Dos colores, el negro y el rojo, protagonizan “La ventana” con la cual Celina Fernández participa esta vez con Impulso Universitario. Su propuesta abstracta se materializa en líneas expresivas y elementos gestuales distribuidos en la superficie con mesura y protagonismo del espacio en blanco. Además —y porque la autora lo ha dicho—, de cierta influencia del Tao Te Ching en su trabajo se adivina también una búsqueda de paz y equilibrio como parte del largo proceso creativo en la trayectoria de la pintora.

Alberto Urzaiz

Alberto Urzaiz Novelo participa con “Dualidad”, acrílico abstracto (1.10 por 1.25 m)

Congruente con su búsqueda constante en las posibilidades expresivas de la pintura abstracta, el maestro Alberto Urzaiz participa con “Dualidad”, obra que propone una formulación plástica nada infrecuente en su producción: la suma de una coloración austera y contenida con una gestualidad más rotunda, y un contexto geométrico sobre el que parece brotar, como en erupción, un elemento central casi geológico formado de manchas negras y blancas, surcada de grafismos, líneas entrecruzadas y otros rasgos.

Jaime Barrera

Jaime Barrera con “Cielo Rojo”, acrílico y texturas sobre tela de 1.20 por 1.20 metros

En la experimentación personal de Jaime Barrera han aparecido y desaparecido luces y colores y surgido nuevos objetos —no figurativos pero con ciertas reminiscencias— que también pueden sugerir la relación del artista con su formación profesional de ingeniero, como en este “Cielo Rojo” que Barrera reorganiza sobre el lienzo en una concentración saturada de magentas, tonos fríos y cálidos y en el cual la atmósfera, por sus sugerencias formales, transporta al espectador a un contexto más espacial que celeste.

Alonso Gutiérrez

Alonso Gutiérrez y “Selva baja en verano”, óleo sobre cartón (47.5 por 34 cm)

La influencia sutil y la evocación de las corrientes impresionistas, expresionistas y luministas laten plenas de vitalidad en la obra del maestro Alonso Gutiérrez, quien trasplanta aquel brillo y pincelada suelta de las antiguas corrientes europeas a su propia libertad ejecutoria en nuestro paisaje local. Con “Selva baja en verano” ha resuelto una escena en la cual el verde tropical de la flora peninsular se desdobla y desdibuja, a la vez que revela un cielo que se asoma, azul y transparente.

Manuel May Tilán

Manuel May Tilán participa este año con “Selvas”, acrílico de 1.15 x 95 centímetros

La alusión a la naturaleza se hace nuevamente presente en el lienzo del maestro May Tilán, quien participa con una obra en la cual opta por el lenguaje abstracto resuelto en grandes zonas de intensa y contrastante tonalidad roja y azul, en la cual las manchas controladas se extienden hasta encontrarse con otras y empalmar su bordes sin evidenciar una división precisa del espacio. Igualmente emplea texturas diversas y superposiciones de trazos.

Manuel Soliz

Manuel Soliz posa con “Solo cenizas”, acrílico de 1 por 1 metro

Con un lienzo de factura abstracta y probable influencia de las vanguardias, en particular de la llamada All Over Painting, Manuel Soliz participa de la convocatoria de Impulso Universitario. Su trabajo, en el que predominan magentas, violetas y acentos gráficos y puntos de color negro con los que relacionamos el título de “Solo cenizas”, sostiene un discurso visual que se revela en una sucesión de zonas coloridas alternada con trazos lineales, manchas y sombras.