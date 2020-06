Impulso Universitario organiza una recolecta digital para dar becas

Impulso Universitario llevará al cabo una campaña de recaudación de fondos digital por medio de la plataforma Donadora con el objetivo de obtener recursos para ofrecer becas a jóvenes que sin estos apoyos no podrán cursar una carrera.

La meta es obtener 22 becas integrales, es decir, el monto del sostenimiento de dichos apoyos por un año, lo que representa $343,200.

Pilar Ibarra Patrón, directora de Impulso Universitario, detalla que el fondeo digital es una estrategia que responde a los tiempos actuales, pues se han tenido que cancelar varios eventos de recaudación. Por ejemplo, la sede Tizimín suele realizar este mes una gala de música y arte que no se podrá realizar, y la sede Mérida organiza en verano un concierto que tampoco se hará.

Situación preocupante

Resalta que la situación actual es preocupante, pues con la pérdida de empleos cree que muchas familias tendrán dificultades para cubrir los gastos escolares de sus hijos, lo que incrementaría la deserción escolar.

Por ello las becas que ofrece la asociación son muy necesarias para apoyar a los jóvenes cuyas familias no tienen los ingresos suficientes para que cursen una carrera universitaria.

“La educación no puede parar, no importa si hay o no pandemia, pues la educación y que los jóvenes desarrollen habilidades y talentos es lo que nos puede llevar a ser una sociedad mejor”, afirma la directora.

Por esta razón, están en busca de otras maneras de recaudar el donativo de la sociedad a fin de otorgar entre 80 y 90 becas para el siguiente curso escolar.

Por medio de la plataforma Donadora quieren recaudar el equivalente a 22 becas integrales anuales, con el monto de la beca promedio, que es de $1,300 mensual para cada becario.

Convocatoria

Pilar Ibarra indica que recientemente se cerró la convocatoria para el otorgamiento de becas de Impulso Universitario, a la que respondieron 450 jóvenes.

Pronto dará inicio el proceso de selección que incluye entrevistas y un estudio socioeconómico.

Se estima que este año se beneficiará entre 80 y 90 jóvenes, pero podrían ser más si la campaña de donación tiene buena respuesta y se sobrepasa la meta.

El próximo miércoles 24 a las 7:30 p.m. se realizará el lanzamiento oficial de la campaña con Donadora mediante una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Impulso Universitario.

Aún no tiene el enlace para iniciar las donaciones, pero el miércoles 24 ya deben tenerlo, para así poder comenzar a recibir los donativos.

La campaña de donación cerrará el 15 de agosto.

La plataforma ofrece la opción de hacer donaciones desde $20 en adelante, por lo que cualquiera puede donar según sus posibilidades.

Hoy día Impulso Universitario tiene 290 becarios en sus cuatro sedes: Mérida, Tizimín, Valladolid y Oxkutzcab.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Labor y testimonios

En el Facebook de Impulso Universitario se compartirá el enlace en el que se podrá donar digitalmente así como información de la labor de esta labor y testimonios de los egresados y becarios actuales para que la sociedad puede palpar el impacto que generan las becas en los jóvenes.