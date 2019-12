Inclusión en la educación y el trabajo: reto a vencer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la actualidad se habla mucho sobre diversidad e inclusión. Organizaciones civiles y gubernamentales han hecho énfasis en la importancia de que todas las personas tengan acceso a los medios para un desarrollo pleno, no solo social sino también educativo y económico.

Sin embargo, esto no es una realidad para todos. Los jóvenes con discapacidad deben enfrentar grandes desafíos.

Te puede interesar: Best Buddies fomenta la inclusión a través de la amistad

Al hablar de discapacidad, quizá lo primero que se nos viene a la mente es una persona en silla de ruedas, pero esta idea es muy limitada.

“Las personas con discapacidad son importantes y tienen mucho para dar a las empresas en general. Y también a la vida económica y social del país. Que una persona tenga una incapacidad no significa que no sea hábil o que no tenga las suficientes aptitudes para cumplir con una función en favor de la sociedad y del país“, comentó la Maestra Nora Ricalde, directora de Vinculación de la Universidad Anáhuac México.

El 6% en el país tiene una discapacidad

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que existen más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo, lo cual representa aproximadamente el 15% de la población mundial.

En México, el número de discapacitados es de siete millones 877 mil 805, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Esto representa aproximadamente el 6% de la población total del país.

Vivir con una discapacidad no solo significa encontrar barreras para acceder a espacios públicos y privados o tener dificultades para utilizar servicios de transporte. Poder recibir una educación es otro obstáculo a vencer.

La OMS afirma que existen desfases entre las tasas de finalización de estudios para todos los grupos de edad entre personas con y sin algún tipo de discapacidad.También existe desigualdad en la inserción en el mercado laboral. Los datos publicados por la OMS confirman esta situación.

Te puede interesar: Matrimonio de personas con discapacidad, ejemplo de superación

A nivel mundial, la tasa de empleo para hombres con discapacidad es del 53% mientras que la de hombres sin discapacidad es del 65%. En el caso de las mujeres con discapacidad, el 20% tiene un trabajo, mientras que el 30% de aquellas sin discapacidad cuenta con algún tipo de empleo.

“Queremos capacitar a las empresas para que sepan los beneficios que implica contratar jóvenes recién egresados con discapacidad. Sobre cómo pueden hacer procesos de reclutamiento de una manera adecuada y apoyar el crecimiento de las personas que contratan que, quizá no tengan una vista, oído o movilidad perfectas, pero sí tienen muchísimas capacidades y habilidades que pueden ser aprovechadas por las organizaciones y la sociedad en general“, explicó al respecto la maestra Ricalde.

Inclusión educativa

La inclusión educativa es un factor clave para poder llegar a la inclusión sociolaboral que hace referencia a los esfuerzos de instituciones, organismos y empresas públicas y privadas para asegurar que los individuos que egresan de las universidades puedan tener acceso a un empleo sin importar el tipo de discapacidad que tengan.

Sin embargo, aún queda mucho por recorrer dado que en México solamente el 39.1% de la población con discapacidad tiene empleo, comparado con el 65% de la población sin discapacidad empleada.

Según el licenciado Donaciano Domínguez Espinosa, subcoordinador general del Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría del Trabajo apoya a los grupos vulnerables que buscan trabajo con la iniciativa Abriendo Espacios.

“Como Secretaría del Trabajo, la tarea central que tenemos es promover la inclusión laboral de los grupos que tienen mayores barreras para la empleabilidad. Tenemos una estrategia clara denominada Abriendo Espacios que apoya a toda persona que tenga una discapacidad, que es adulto mayor, que es mujer o que es joven para que pueda acceder de mejor manera al mercado laboral“, expresó el licenciado Domínguez.

Te puede interesar: Piden mayor inclusión para las personas con discapacidad

Este programa trabaja a través del Servicio Nacional de Empleo en las 32 entidades federativas con 168 oficinas. En ellas se atiende a los recién egresados o cualquier persona que esté buscando trabajo y tenga una discapacidad.

“Lo primero es la orientación y vinculación laboral para facilitar la colocación de personas con discapacidad. Cuando las personas no tienen el perfil idóneo para cubrir determinada vacante, apoyamos con acciones de capacitación para favorecer su perfil laboral. Es decir, les podemos apoyar con cursos para que aprendan los temas necesarios y tengan un reconocimiento o un certificado. Para que así, puedan presentarse a la vacante con el perfil idóneo“, agregó el subcoordinador Domínguez.

Legislación

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS y el Banco Mundial, “las leyes contra la discriminación ofrecen un punto de partida para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral”.

Este reporte explica que, cuando las legislaciones exigen a los empleadores realizar ajustes como adaptar el entorno de trabajo, modificar los horarios laborales y brindar tecnologías auxiliares, se puede reducir la discriminación en el empleo.

Además se contribuye a cambiar las percepciones acerca de la aptitud de las personas con discapacidad para ser trabajadores productivos. Aunque existen beneficios fiscales al ser incluyente, las ganancias se extienden más allá.

Por ejemplo, al contratar a un recién egresado con discapacidad en una compañía, la innovación será mucho más alta. Al respecto, Pacheco compartió: “incluir a jóvenes con discapacidad, y de otros grupos prioritarios, impacta de manera positiva a la cultura de la empresa. Se fomenta una cultura de comprensión, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo. Tiene varios beneficios más allá de los fiscales, como innovación, progreso y mejor ambiente laboral“, aseguró.

Para lograr avances en términos de inclusión laboral y abrir puertas para los recién egresados es necesaria la unión del gobierno federal, y de los estados, con organizaciones de la sociedad civil y agencias de reclutamiento y selección.

Asimismo, se debe buscar sensibilizar a todos los actores del mercado laboral para que contribuyan a este tema. Debemos hacer conciencia de que las personas con discapacidad tienen otras habilidades y, en algunos casos, incluso mucho más desarrolladas que las personas que no tienen una discapacidad. También debemos tener un plan estratégico; el gobierno ya lo tiene y lo está implementando en el tema de empleo.

Las organizaciones también ya tienen conciencia. Entonces tenemos que hacer una unión de tres fuerzas: gobierno, empresas y universidades para poder potenciar estas capacidades y abrir puertas. Es importante lograr incluir a todas estas personas que tanto tienen para dar

¿Qué están haciendo las universidades?

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Tiene una alianza estratégica con la Fundación ParaLife para ayudar a los estudiantes con algún tipo de discapacidad a conseguir un empleo digno y acorde con su profesión.

Universidad Intercontinental (UIC)

A través de su programa Construyendo Puentes acercan educación y opciones de empleo a jóvenes con discapacidad intelectual.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Te puede interesar: Joven con discapacidad intelectual consigue su primer empleo (video)

La Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad es una organización que busca asegurar el acceso a la educación y el empleo para todas las personas con discapacidad a través de varios programas e iniciativas.

En la Universidad Anáhuac realizaron en mayo pasado, la primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad en la que participaron más de 30 empresas incluyentes.

La Universidad Panamericana (UP) realizó la 3ª Feria del Empleo Incluyente en la que estuvieron presentes 35 empresas y 10 organizaciones ciudadanas que ofertaron alrededor de 200 vacantes.

Síguenos en Google Noticias