Conoce INCmty, una plataforma para emprendedores

Crear, buscar y generar más emprendedores es una de las metas que tieneINCmty, la plataforma de emprendimiento más grande américa latina que conecta e impulsa a los emprendedores a nivel nacional y Latinoamérica y en la que, a través de distintas acciones y convocatorias, se busca que los emprendedores lleven sus proyectos al siguiente nivel.

Diego Maury, director de operaciones de convocatorias de INCmty, señala que con este proyecto quieren desarrollar emprendimientos de sustentabilidad, tecnología y alto impacto. Los temas de sustentabilidad e innovación son el principal enfoque que manejan.

Alianzas para los emprendedores

Por medio de diferentes metodologías de innovación INCmty brinda todas las herramientas, círculos y conexiones del Tecnológico de Monterrey a nivel nacional e internacional para apoyar a los emprendedores, para que puedan generar un impacto y obtener beneficios, es decir, todas las alianzas de la institución se ponen al servicio y suman en beneficio del emprendedor.

El director de operaciones explica que cada año se emiten distintas convocatorias y cada una tiene diferentes ciclos, dependiendo del área y propósito. Los interesados se registran, se pasa un filtro de selección y los aceptados comienzan a trabajar con base en los objetivos de la convocatoria.

Una vez que son parte de INCmty se vuelven parte de la organización, pues además de formarlos, se les da acceso a nuevas convocatorias, formatos y oportunidades. Se mantiene comunicación con ellos, para que el sistema sea aún más grande.

Convocatorias para los emprendedores

La plataforma se creó hace ocho años y desde entonces se trabaja con esa visión. En cuanto a las convocatorias, Maury precisa que hace 15 días se abrió REDUX Agro, diseñada para emprendedores en el área sustentable, con ella tratan de atraer las iniciativas en el área de sustentabilidad, como agricultura sustentable. Desde la óptica del también emprendedor, este es un tema urgente en el país, que tiene un impacto regional e internacional, ya que la agricultura y agroindustria es algo que afecta a todos.

La citada convocatoria se abrió hace un par de semanas para el Norte del país, mientras que para el Sur abrió el viernes 16 de abril y estará vigente hasta el 1 de junio.

Los tipos de convocatorias

INCmty maneja distintos tipos de convocatorias: INC Accelerator, para startups o empresas avanzadas que buscan una aceleración del negocio; INC Prototype, para emprendimientos tecnológicos; y el HEINEKEN Green INC B-Challenge, que premia y fortalece en temas de sustentabilidad que tengan impacto. La mayoría de las convocatorias son gratuitas, y las que requieren de un pago son de cuota simbólica.

¿Quién es Diego Maury?

Diego Maury es un emprendedor yucateco que desde el año pasado se sumó al equipo de INCmty y tiene una experiencia de 10 años como mentor y guía de emprendedores, así como en la organización de eventos de emprendimiento y tecnología.

La enseñanza y capacitación que se realiza por medio de la plataforma del Tec de Monterrey se comenzó a efectuar de manera 100% virtual desde el año pasado, lo que ha dado oportunidad a muchos emprendedores a hacer realidad sus proyectos de manera remota. Para conocer más sobre las convocatorias y/o inscribirse a alguna, se puede consultar la página de INCmty.com o bien enviar un correo a diegomaury@incmty.com o convocatorias@incmty.com

(I.S.)