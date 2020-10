Incrementa los cuidados para tus perros y gatos

Son de piel sensible

Tener a los perros en áreas secas, un manejo adecuado de las heces en las zonas inundadas y evitar el uso de desinfectante químico son las medidas que se deben tomar para evitar que las mascotas se enfermen.

Con las lluvias y las inundaciones en varios puntos de la ciudad tras el paso del huracán “Delta”, los perros de casa y los callejeros están en riesgo de enfermedades que pueden prevenirse con sencillos cuidados, indica Aylin García Reyes, fundadora junto con Lydia Jiménez Luna de la asociación Colitas Felices, la cual se dedica al rescate de perros que luego dan en adopción.

Focos de infección

Aylin vivió en carne propia los problemas de las inundaciones como vecina del fraccionamiento Las Américas y explica que el agua entró a la mitad de la cochera de su domicilio, donde están los perritos que tiene, de manera que las heces se mezclaron con el agua y es desagradable para las personas y los animales.

Manifiesta que hay personas que están en la misma situación y están sacando el agua con todo y heces hacia la calle, cuando lo correcto es recoger las heces y luego sacar el agua hacia la calle con un poco de cloro, ya que de otra manera están creando focos de infección.

Quienes tienen mascotas, señala la vecina, deben cambiarles el agua todos los días para evitar la proliferación de hongos y moho, y es fundamental que los perros estén en un área seca y resguardados de la lluvia.

Problemas de piel

Para quienes sufren de inundaciones y tienen agua dentro de la casa, la entrevistada aconseja colocar tarimas de madera, sobre la cual colocarán una sábana para que las mascotas puedan estar en un lugar seco, ya que la humedad puede ocasionarles problemas en la piel.

Esta situación ya la está viendo en algunos perros callejeros que ha identificado en la zona, y que está tratando de ayudar.

Con la humedad y la suciedad de la calle a los animales les salen hongos en la piel, ácaros, y esto se puede complicar y volver crónico. “Todo influye, por lo que los que están más en riesgo son los perros de la calle que no tienen una alimentación adecuada ni vacunas, pues la afectación no es igual en un perro de casa que está cuidado, come bien, tienen sus vacunas y están desparasitados”.

Tos de las perreras

Aylin García recomienda tener cuidado para que los perros de casa no se mojen, pues otro de los padecimientos que pueden sufrir es bordetella o tos de las perreras, que es como resfriado que puede complicarse, y en el caso de los perros de calle, que a veces pueden tener moquillo, hay mayor riesgo de que el problema se agrave y puede causar la muerte.

Por ello es importante que los animales estén en un área seca y no se mojen.

No es recomendable ponerles suéteres pensando que pueden tener frío porque si el suéter se moja será contraproducente y la humedad puede generar las enfermedades antes citadas.

La activista por los animales indica que no cuentan con un albergue sino que los perros rescatados son colocados en hogares temporales, pero en estos momentos hace falta más apoyo para poder resguardar a los perros, varios de estos cachorros, que han identificado en la zona de Las Américas, así como recursos económicos para cubrir las cuentas que deben en las veterinarias que apoyan a la asociación.

Solo con la ayuda de la sociedad podrán seguir rescatando a los animales en peligro, por lo que hace un llamado a colaborar con esta causa.

El número de cuenta para donaciones es: 4152-3134-2079-9855 de Bancomer y se puede hacer el depósito en tiendas de conveniencia. Para transferencias electrónicas la CLABE es 0129 1001 5487 592518 del mismo banco. La titular de la cuenta es Lydia Jiménez.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

De un vistazo

Asilo a los animales

Hay personas que durante el paso del huracán “Delta” se solidarizaron y abrieron sus cocheras para que los perros de la calle se pudieran refugiar, pero otros quedaron indefensos y desprotegidos bajo la lluvia.

Áreas limpias

Ante el exceso de la humedad, se puede limpiar el área con productos amigables con los animales, como el vinagre blanco, en lugar de productos químicos como cloro o lo que venden en las tiendas, ya que elimina olores y no afecta el pelaje de los perros que se ve afectado por la humedad excesiva.