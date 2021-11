La joven quien se identifica como infleuncer ha desata la polémica por el resultado del concurso que realizó.

MÉXICO.— Una influencer he generado la crítica en su contra, pues la joven rifó una camioneta, pero la afortunada ganadora del premio fue la mamá de ésta como se puede ver en un vídeo que ha causado enojo.

Ahora, los seguidores de Lore Garza e internautas han llenado de comentarios negativos a la mexicana, a quien señalan como mentirosa y fraudulenta, pues participantes del sorteo aseguran que la joven "arregló" el concurso para que una persona familiar resulte ganador.

¿La influencer arreglo el sorteo?

Hace unos días, la joven anunció que realizaría un sorteo en el cual el afortunado ganador se llevaría una camioneta.

El boleto para participar tuvo un costo de 350 pesos y, según afirmó la influencer, el premio sería sorteado de acuerdo con los números ganadores de la Lotería Nacional.

Sin embargo, sus seguidores se llevaron una gran sorpresa, cuando Lore Garza publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que anunció al número ganador.

"¡No, no es cierto, no es cierto!", es lo que se le escucha decir a una mujer, quien comienza a gritar de emoción mientras de fondo se oye a los niños gritones de la Lotería anunciando el número ganador de la Lotería Nacional.

Con llanto, influencer asegura que no hizo fraude

Luego de que se difundiera el vídeo en el que Lore Garza dio a conocer que la afortunada ganadora de la camioneta que rifó fue su mamá, la influencer fue severamente atacada, por ello tuvo que compartir una nueva grabación en la que detalló todo el proceso del sorteo, asimismo aseguró a sus seguidores que no es una "estafadora".

Con llanto en el rostro la influencer expresar su consternación por la inconformidad de los participantes y lo preocupante que es la cultura de la "cancelación" en internet. De igual modo, la joven señala que el proceso para seleccionar a la ganadora de la rifa fue neutral, pues se hizo conforme a los números de la Lotería Nacional.

"El boleto ganador fue comprado el 21 de octubre y la rifa fue el 26 de octubre… Hay pruebas de transferencia bancaria del depósito para compra de todos los boletos, con fechas", aseguró Lore.

La joven expresó que aunque tenía la opción de comprarle otra camioneta a su mamá y volver a realizar la rifa, no podía "entregar la camioneta a una persona que no ganó, pues sería injusto". Asimismo, detalló que si ella hubiera querido hacer fraude no hubiera expuesto el nombre completo de su madre.

Muy molestos con la "rifa" de Lore Garza

La rifa de Lore Garza dejó con mal sabor de boca a los participantes, pues además del presunto fraude que realizó con el sorteo de la camioneta, internautas señalaron que la influencer también habría prometido a sus seguidores hacer un presorteo de 50 mil pesos en el cual seleccionaría a 5 ganadores, pero de ese no dijo nada.