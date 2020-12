Inicia el 2021 con un nuevo trabajo: ¿Cómo hacer un buen CV profesional?

Este 2020 es, sin duda, uno de los peores años de la historia reciente por la pandemia de la COVID-19 que ha paralizado al mundo entero por la imposición de medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Y, como consecuencia, ha dejado a miles y miles de personas en la calle sin un trabajo por el cierre de muchos negocios no esenciales durante meses que han llevado a la ruina a esas compañías, sobre todo, minoristas.

La cola del paro ha crecido mucho en México. Pero esto no puede quedar así. Por ese motivo, en este artículo leerás los pasos que hay que seguir para que el nuevo año 2021 lo empieces con energía y con posibilidades de encontrar un trabajo. ¡Haz de esta crisis una oportunidad!

Primer paso: un buen CV profesional

El primer paso que has de realizar a la hora de buscar un trabajo es actualizar y hacer un currículum vitae y que sea, sobre todo, profesional.

También puedes optar por algunas páginas web como LinkedIn, pero no todas las ofertas se publican a través de ese canal. Por ello, lo mejor es que empieces creando un buen CV y eso se puede hacer hasta en 15 minutos gracias a páginas web como https://www.cvmaker.com.mx/

En este tipo de páginas tienes hasta 36 modelos para crear tu CV de manera rápida y muy fácil con un hasta 65% de posibilidades de lograr una entrevista con esos currículos.

Uno de los consejos que esta página te da, por los que abogan también los empleados de recursos humanos, es que organices tus aplicaciones y adaptes tu CV en función del puesto de trabajo que vayas a solicitar. Por ello, es mejor que no hagas uno general, sino uno personalizado.

¿Pero cómo se hace un CV?

No cabe duda que el currículum vitae es una de las herramientas que nunca pueden fallar a la hora de solicitar un trabajo. De hecho, es la mejor forma que tienes para poder vender al empleador todas las habilidades que tienes, cómo puede ser la experiencia laboral, personal o idiomas, que pueden aportar algo extra a la empresa.

De hecho, hay páginas webs que te ayudan a seguir una serie de pasos para no perder ningún detalle a la hora de hacer tu CV, como https://www.modelocurriculum.net/



A continuación, te enseñamos algunos de los pasos que deberías seguir para crear un buen CV:



- Diseña tu CV: Antes de ponerte a escribir, debes tener claro qué información vas a poner este documento y en qué orden lo vas a hacer. Sin rodeos, debes expresar de manera clara y concisa lo que quieres vender a la empresa para que se fije en ti.



- Escribe el CV: Hay muchas maneras de escribir el CV, con más o menos secciones o más o menos páginas. Tienes que seguir unas reglas básicas como ser breve y sin pasar de las dos páginas. Además, la fuente debe ser legible y, por favor, no lo escribas a mano, a menos que lo diga expresamente la empresa a la que vas a postular. Sobre todo, cuida el estilo de escritura y sin que haya errores de ortografía, usando sinónimos y evitando repeticiones. Y, por último, envía siempre originales y nunca fotocopias. Si es a color, mejor.



- Las plantillas de CV: Si ya has pensado qué escribir y cómo hacerlo, hay páginas web como las mencionadas anteriormente que te ofrecen modelos y plantillas para poder descargar y empezar a trabajar con ellos. Muchas empresas también te podrían pedir cartas de presentación, pero eso ya es otra historia.

Sobre todo: no mientas en tu CV

Sin duda, una de las peores cosas que puedes hacer en tu CV es mentir. Y es que el mercado de trabajo es muy pequeño y aunque no te lo creas, muchas de las empresas están conectadas y piden recomendaciones antes de contratar, o incluso de entrevistar.



Por ejemplo, muchos indican que han terminado una carrera o un máster, pese a que no lo hayan finiquitado. Pero no pasa nada que no la hayas terminado. Básicamente, al reclutador no le importa por qué no has terminado la carrera, sino cuáles son tus ambiciones y tu reorientación académica. Si, por ejemplo, has cursado dos años de Medicina y lo dejaste, ¿por qué no ponerlo en tu CV? A lo mejor puedes aportar muchas cosas a la empresa con esos dos años de Medicina.

Lo que no deberías hacer tampoco es inflar un puesto de trabajo, ya que no es lo mismo ser junior que senior por el nivel de responsabilidad. Claro que es mejor poner que has tenido más nivel, pero si no es verdad, seguro que acaban pillando tu trampa.



Y si ya no hablamos de inflar un puesto, peor es crear un trabajo que no has hecho. Imagínate que te inventas un puesto de trabajo y que el reclutador te desenmascara rápidamente cuando pidan recomendación a antiguos jefes tuyos. Supongo que querrás salir corriendo.



Y otra de las mentiras a las que más se agarran los que buscan empleo son los idiomas. Imagina que te piden un C1 de inglés, pero tú solo tienes un B2 acreditado. Por ello, decides de alguna manera maquillar ese nivel de idioma y pones el C1. Aunque pueda servir, pero si la entrevista de trabajo te la hace un nativo o una persona que habla inglés de manera avanzada, podrá ver que no tienes el nivel suficiente del idioma y te preguntará cómo podrías acreditar ese C1. Total, una mentira más por la que se puede acabar tu entrevista en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo buscar empleo ahora?

Una vez que sabes todos los trucos y tienes hasta las plantillas para hacer tu CV, ahora tienes que pararte a pensar a qué puesto quieres postular y, sobre todo, cómo hacerlo.



Antes se hacían con carteles en las calles o con el boca a boca, pero ahora la herramienta básica son los buscadores de empleos que te facilitan mucho la vida, como puede ser la página web https://www.occ.com.mx/



En este tipo de portales podrás encontrar una oferta de empleo rápidamente gracias a la cantidad de filtros que puedes aplicar para ello.

Nada más en su página de inicio, puedes elegir en qué modalidad quieres trabajar: desde casa, por un ingreso extra, contratación inmediata o de lunes a viernes. Y no solo eso, también es importante dónde va a ser tu puesto de trabajo.



Es cierto que con la pandemia de la COVID-19, muchos de los trabajos se hacen a remoto, pero eso puede que se termine o las empresas decidan que se debe volver a la oficina poco a poco. Por ello, es muy importante que decidas en qué estado del país quieres el trabajo.



Además, ese tipo de páginas te destacan cuáles son las empresas con más puestos vacantes tienen en el momento, siendo las grandes compañías las que figuran en las primeras posiciones, como Walmart o BBVA.



¿Cuáles han sido los efectos de la COVID-19 en el empleo en México?

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo en 2020 podría llegar a ser del 11,7% de la Población Económicamente Activa (PEA).



“En los primeros meses de la pandemia se observó una salida masiva de personas de la fuerza laboral y la pérdida de millones de empleos formales e informales”, destaca el informe de la OIT publicado el pasado octubre.



Y es que millones de personas trabajadoras en México se tuvieron que quedar "en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo”, fecha en la que se inicia el confinamiento como medida para evitar la propagación de la COVID-19.

Asimismo, en el informe en el que la OIT ha estado meses trabajando se estima que el 44% de la población ocupada en México se enfrenta a un riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios de sus trabajos.



De hecho, la ocupación informal (en sector informal y sector formal) descendió hasta un 47.7%. Esto representa una bajada histórica en el país.



"En 5 meses se han destruido más empleos formales que los que fueron creados en todo 2019", según la OIT.



De acuerdo con estimaciones de esta organización, los sectores que se han visto más afectados van desde las industrias manufactureras, hasta el comercio, turismo, hospedaje y el comercio al por mayor y por menor, principales en las cadenas de producción de una economía.



Y la OIT recuerda en el documento que tras la crisis financiera mundial del 2008, se necesitaron varios años para recuperar el nivel del empleo previo a la crisis: el nivel de desocupación tardó 7 años en volver a su nivel precrisis y 4 años en la tasa de informalidad.



Pero, por último, la OIT señala que de esta crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19 pueden salir muchas oportunidades para replantear ciertos aspectos de la economía del país, sobre todo, intentar conseguir que se haga con un enfoque mucho más sostenible.

(I.S.)