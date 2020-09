Innovar es la respuesta a los retos actuales, asegura emprendedor yucateco

“Emprender no es una posición, actitud o carrera de moda, es la responsabilidad de desarrollar nuevos modelos de negocios que generen beneficios integrales” afirma Miguel Montañez, exitoso empresario yucateco del ramo inmobiliario, quien recientemente se ha convertido en portavoz de la innovación tecnológica que comienza a florecer en nuestro estado, inclusive recibiendo la atención de medios de comunicación a nivel internacional. Miguel nos comparte su perspectiva en la siguiente columna de opinión.

Fin + principio = oportunidad.

Por Miguel Montañez Avilés

Ante esta situación terrible por la que pasamos y las miles de víctimas que ha cobrado la pandemia alrededor del mundo, es momento de hacer algo.

Cuando llega la disrupción las reglas cambian y depende de cada uno de nosotros aportar, para lograrlo se debe entender que desarrollar soluciones a tantas necesidades que tenemos en México y América Latina es el reto y depende de nosotros como sociedad lograrlo. Siempre he pensado que la tecnología favorecerá a los pueblos que actualmente experimentan injusticia económica-social, por que traemos “el chip” de que somos conquistados o conquistadores, generando desintegración. Aunque sea un tema sensible hablar de desigualdad, si observamos nuestra situación de manera objetiva, cuando hablo de tecnología aplicada en Latinoamérica veo la oportunidad de desarrollar una ecuación que solucione necesidades, sea proporcionalmente rentable para los que participen en ella de manera directa o indirecta y que sea amigable con el medio ambiente.

Este es el momento ya que la conectividad nos hace visibles, es momento de dejar de ver los problemas de frente y verlos desde un punto mas alto, para lograrlo debemos de unirnos en algo que nos haga sentido, pero que los beneficios sean generales. Estamos en la era de la abundancia y lo podemos confirmar con el arte; Las fotografías, la música y las películas que podemos llevar en un celular, son muestra de ello.

En la actualidad, profesionalismo no es sinónimo de un grado de estudios como fue el siglo pasado, si no como te desempeñas en el oficio que ejerces y si quieres emprender; Emprender no es una posición, actitud o carrera de moda, es la responsabilidad de desarrollar nuevos modelos de negocios que generen beneficios integrales.

Mi invitación es a que nunca dejemos de ver las señales que la naturaleza nos muestra todos los días. Como hoy, que lo mas importante es estar en casa; El mundo es nuestra casa, es labor de todos afectarlo de la menor manera posible y considero que podemos iniciar reorganizando nuestra cadena de valor, somos un pueblo muy inteligente y basta con saber muy poco de los mayas para confirmarlo; Dejemos de utilizar nuestra inteligencia para justificarnos, usémosla para integrar armonía y bienestar económico, social y ecológico. El momento es ahora; No podemos exigirnos menos, ya que es lo mínimo que podemos hacer en honor a los que hoy, ya no están con nosotros.

(I.S.)